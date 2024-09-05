Köftenin kökeni ve çeşitleri

Köfte, Acemce "kufte" sözcüğünden türemiştir. Her bölge kendi malzemeleri ve pişirme yöntemleriyle köfteleri çeşitlendirmiştir. Örneğin, İnegöl Köfte baharat açısından sade, Akçaabat Köfte ise bol baharatlıdır.

Türkiye'nin köfte haritası

Bölgelere göre değişen köfteler arasında Tekirdağ Köftesi kırmızı biber salçası ile, İzmir Köftesi ise fırında patatesle servis edilirken, Odun Köfte isli tadıyla farklılaşır.

Köfte ustalarının sırları

Her köfte ustası, tarifi oluştururken baharatlardan pişirme tekniklerine kadar titizlikle çalışır. Mangal köfte ise yaz aylarının vazgeçilmezidir.

işte Türkiye'nin en iyi köftelerinden bazıları:

Adana İçli Köfte - Adana, Akdeniz

- Adana, Akdeniz Adana Köfte Kebabı - Adana, Akdeniz

- Adana, Akdeniz Analı Kızlı - Adana, Akdeniz

- Adana, Akdeniz Bulgurlu Çiğ Köfte - Adana, Akdeniz

- Adana, Akdeniz Ekşili Köfte - Adana, Akdeniz

- Adana, Akdeniz Mercimekli Köfte - Adana, Akdeniz

- Adana, Akdeniz Pastırmalı Köfte - Adana, Akdeniz

- Adana, Akdeniz Tahinli İçli Köfte - Adana, Akdeniz

- Adana, Akdeniz Kavurmalı Sıcak Köfte - Adıyaman, Doğu Anadolu

- Adıyaman, Doğu Anadolu Kel Köfte - Adıyaman, Doğu Anadolu

- Adıyaman, Doğu Anadolu Bulgurlu Top Köfte - Adıyaman, İç Anadolu

- Adıyaman, İç Anadolu Kadınbudu Köfte - Adıyaman, İç Anadolu

- Adıyaman, İç Anadolu Akçabat Köftesi - Akçabat, Rize, Karadeniz

- Akçabat, Rize, Karadeniz Topaç - Ankara, İç Anadolu

- Ankara, İç Anadolu Pirinçli Oruk - Antakya, Akdeniz

- Antakya, Akdeniz Topalak - Antalya, Akdeniz

- Antalya, Akdeniz Grifteri - Balıkesir, Marmara

- Balıkesir, Marmara Bitlis Yuvarlama Köfte - Bitlis, Doğu Anadolu

- Bitlis, Doğu Anadolu Analı Kızlı - Bitlis, Doğu Anadolu

- Bitlis, Doğu Anadolu Şekalok - Bitlis, Doğu Anadolu

- Bitlis, Doğu Anadolu İnegöl Köfte - Bursa, Marmara

- Bursa, Marmara Akıtmalı Ufak Köfte - Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu

- Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Diyarbakır Ekşili Köfte - Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu

- Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu İçli Köfte - Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu

- Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu Satır Köfte - Edirne/Keşan, Marmara

- Edirne/Keşan, Marmara Rumeli Köftesi - Edirne, Marmara

- Edirne, Marmara Sütlü Pirinç Köftesi - Edirne, Marmara

- Edirne, Marmara Sıkmalık Köfte - Edirne, Marmara

- Edirne, Marmara Ayar Köfte - Elazığ, Doğu Anadolu

- Elazığ, Doğu Anadolu Lüle - Elazığ, Doğu Anadolu

- Elazığ, Doğu Anadolu Nohutlu Köfte - Elazığ, Doğu Anadolu

- Elazığ, Doğu Anadolu Susamlı - Elazığ, Doğu Anadolu

- Elazığ, Doğu Anadolu Gizli Köfte - Denizli/Kale, Ege

- Denizli/Kale, Ege Dil Peynirli Fırın Köftesi - Denizli/Kale, Ege

- Denizli/Kale, Ege Yuvarlama Köftesi - Afyon, Ege

- Afyon, Ege Molhatalı Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Yağlı Yumurtalı Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Akıtma Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Altı Ezmeli Tike Kebabı - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Ayvalı Ufak Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Çiğ Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Maltıhalı Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Tike Kebabı - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Yapma - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Yoğurtlu Ufak Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu

- Gaziantep, Güneydoğu Anadolu İnegöl Köfte - İnegöl, Bursa, Marmara

- İnegöl, Bursa, Marmara Bademli Köfte - İstanbul, Marmara

- İstanbul, Marmara Balık Köftesi - İstanbul, Marmara

- İstanbul, Marmara Erikli Köfte - İstanbul, Marmara

- İstanbul, Marmara Hasan Paşa Köftesi - İstanbul, Marmara

- İstanbul, Marmara İzmir Köftesi - İzmir, Ege

- İzmir, Ege Ödemiş Kebabı - İzmir, Ege

- İzmir, Ege Pirinçli Kestirmeli Köfte - İzmir, Ege

- İzmir, Ege Salihli Odun Köftesi - İzmir, Ege

- İzmir, Ege Tire Köftesi - İzmir, Ege

- İzmir, Ege Maraş Köftesi - Kahramanmaraş, Akdeniz

- Kahramanmaraş, Akdeniz Oruk - Kahramanmaraş, Akdeniz

- Kahramanmaraş, Akdeniz Kayseri Köftesi - Kayseri, İç Anadolu

- Kayseri, İç Anadolu Kırkağaç Köftesi - Kayseri, İç Anadolu

- Kayseri, İç Anadolu Çullama - Konya, İç Anadolu

- Konya, İç Anadolu Kuru Köfte - Konya, İç Anadolu

- Konya, İç Anadolu Topalak Köftesi - Konya, İç Anadolu

- Konya, İç Anadolu Yanya Usulu Köfte - Konya, Yanya, İç Anadolu

- Konya, Yanya, İç Anadolu Mayalı Köfte - Kütahya, Ege

- Kütahya, Ege Ayva Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu

- Malatya, Doğu Anadolu Bulama Köfte - Malatya, Doğu Anadolu

- Malatya, Doğu Anadolu Ekşili Köfte - Malatya, Doğu Anadolu

- Malatya, Doğu Anadolu Elmalı Köfte - Malatya, Doğu Anadolu

- Malatya, Doğu Anadolu Kabaklı Çimdik Köfte - Malatya, Doğu Anadolu

- Malatya, Doğu Anadolu Ayva Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu

- Malatya, Doğu Anadolu Nahna Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu

- Malatya, Doğu Anadolu Pat Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu

- Malatya, Doğu Anadolu Yoğurtlu Balkabağı Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu

- Malatya, Doğu Anadolu Ekşili Köfte - Mardin, Güneydoğu Anadolu

- Mardin, Güneydoğu Anadolu Gildirik Köfte - Mardin, Güneydoğu Anadolu

- Mardin, Güneydoğu Anadolu Harput Köfte - Mardin, Güneydoğu Anadolu

- Mardin, Güneydoğu Anadolu Herleli Köfte - Mardin, Güneydoğu Anadolu

- Mardin, Güneydoğu Anadolu Yalancı - Mardin, Güneydoğu Anadolu

- Mardin, Güneydoğu Anadolu Dalyan Köftesi - Muğla, Akdeniz

- Muğla, Akdeniz Datça Badem Köftesi - Muğla, Akdeniz

- Muğla, Akdeniz Hamsi Köftesi - Rize, Karadeniz

- Rize, Karadeniz Sakarya İçli Köftesi - Sakarya, Marmara

- Sakarya, Marmara Sıknaç - Sakarya, Marmara

- Sakarya, Marmara Kittel - Siirt, Güneydoğu Anadolu

- Siirt, Güneydoğu Anadolu Siirt Usulu Çiğ Köfte - Siirt, Güneydoğu Anadolu

- Siirt, Güneydoğu Anadolu Tap Tap - Siirt, Güneydoğu Anadolu

- Siirt, Güneydoğu Anadolu Beli Kırık - Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu

- Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Lıklıkı Köfte - Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu

- Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu Tekirdağ Köftesi - Tekirdağ, Marmara

- Tekirdağ, Marmara Acem Köftesi - Van, Doğu Anadolu

- Van, Doğu Anadolu Buğday Köftesi - Van, Doğu Anadolu

- Van, Doğu Anadolu Van İçli Köftesi - Van, Doğu Anadolu

- Van, Doğu Anadolu Yalova Köftesi - Yalova/Bursa, Marmara

- Yalova/Bursa, Marmara Göçü - Yozgat, İç Anadolu

- Yozgat, İç Anadolu Harput Köftesi - Yozgat, İç Anadolu

- Yozgat, İç Anadolu Aya Köftesi - Yozgat/Çemişgezek, İç Anadolu

- Yozgat/Çemişgezek, İç Anadolu Gıldırıklı Köftesi - Bingöl, Doğu Anadolu

- Bingöl, Doğu Anadolu Ayranlı Köftesi - Bingöl, Doğu Anadolu

- Bingöl, Doğu Anadolu Kübbilmüşviyye - Kilis, Güneydoğu Anadolu

- Kilis, Güneydoğu Anadolu Fırın Yapması - Kilis, Güneydoğu Anadolu