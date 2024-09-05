Köftenin kökeni ve çeşitleri
Köfte, Acemce "kufte" sözcüğünden türemiştir. Her bölge kendi malzemeleri ve pişirme yöntemleriyle köfteleri çeşitlendirmiştir. Örneğin, İnegöl Köfte baharat açısından sade, Akçaabat Köfte ise bol baharatlıdır.
Türkiye'nin köfte haritası
Bölgelere göre değişen köfteler arasında Tekirdağ Köftesi kırmızı biber salçası ile, İzmir Köftesi ise fırında patatesle servis edilirken, Odun Köfte isli tadıyla farklılaşır.
Köfte ustalarının sırları
Her köfte ustası, tarifi oluştururken baharatlardan pişirme tekniklerine kadar titizlikle çalışır. Mangal köfte ise yaz aylarının vazgeçilmezidir.
işte Türkiye'nin en iyi köftelerinden bazıları:
- Adana İçli Köfte - Adana, Akdeniz
- Adana Köfte Kebabı - Adana, Akdeniz
- Analı Kızlı - Adana, Akdeniz
- Bulgurlu Çiğ Köfte - Adana, Akdeniz
- Ekşili Köfte - Adana, Akdeniz
- Mercimekli Köfte - Adana, Akdeniz
- Pastırmalı Köfte - Adana, Akdeniz
- Tahinli İçli Köfte - Adana, Akdeniz
- Kavurmalı Sıcak Köfte - Adıyaman, Doğu Anadolu
- Kel Köfte - Adıyaman, Doğu Anadolu
- Bulgurlu Top Köfte - Adıyaman, İç Anadolu
- Kadınbudu Köfte - Adıyaman, İç Anadolu
- Akçabat Köftesi - Akçabat, Rize, Karadeniz
- Topaç - Ankara, İç Anadolu
- Pirinçli Oruk - Antakya, Akdeniz
- Topalak - Antalya, Akdeniz
- Grifteri - Balıkesir, Marmara
- Bitlis Yuvarlama Köfte - Bitlis, Doğu Anadolu
- Analı Kızlı - Bitlis, Doğu Anadolu
- Şekalok - Bitlis, Doğu Anadolu
- İnegöl Köfte - Bursa, Marmara
- Akıtmalı Ufak Köfte - Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu
- Diyarbakır Ekşili Köfte - Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu
- İçli Köfte - Diyarbakır, Güneydoğu Anadolu
- Satır Köfte - Edirne/Keşan, Marmara
- Rumeli Köftesi - Edirne, Marmara
- Sütlü Pirinç Köftesi - Edirne, Marmara
- Sıkmalık Köfte - Edirne, Marmara
- Ayar Köfte - Elazığ, Doğu Anadolu
- Lüle - Elazığ, Doğu Anadolu
- Nohutlu Köfte - Elazığ, Doğu Anadolu
- Susamlı - Elazığ, Doğu Anadolu
- Gizli Köfte - Denizli/Kale, Ege
- Dil Peynirli Fırın Köftesi - Denizli/Kale, Ege
- Yuvarlama Köftesi - Afyon, Ege
- Molhatalı Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- Yağlı Yumurtalı Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- Akıtma Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- Altı Ezmeli Tike Kebabı - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- Ayvalı Ufak Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- Çiğ Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- Maltıhalı Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- Tike Kebabı - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- Yapma - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- Yoğurtlu Ufak Köfte - Gaziantep, Güneydoğu Anadolu
- İnegöl Köfte - İnegöl, Bursa, Marmara
- Bademli Köfte - İstanbul, Marmara
- Balık Köftesi - İstanbul, Marmara
- Erikli Köfte - İstanbul, Marmara
- Hasan Paşa Köftesi - İstanbul, Marmara
- İzmir Köftesi - İzmir, Ege
- Ödemiş Kebabı - İzmir, Ege
- Pirinçli Kestirmeli Köfte - İzmir, Ege
- Salihli Odun Köftesi - İzmir, Ege
- Tire Köftesi - İzmir, Ege
- Maraş Köftesi - Kahramanmaraş, Akdeniz
- Oruk - Kahramanmaraş, Akdeniz
- Kayseri Köftesi - Kayseri, İç Anadolu
- Kırkağaç Köftesi - Kayseri, İç Anadolu
- Çullama - Konya, İç Anadolu
- Kuru Köfte - Konya, İç Anadolu
- Topalak Köftesi - Konya, İç Anadolu
- Yanya Usulu Köfte - Konya, Yanya, İç Anadolu
- Mayalı Köfte - Kütahya, Ege
- Ayva Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu
- Bulama Köfte - Malatya, Doğu Anadolu
- Ekşili Köfte - Malatya, Doğu Anadolu
- Elmalı Köfte - Malatya, Doğu Anadolu
- Kabaklı Çimdik Köfte - Malatya, Doğu Anadolu
- Ayva Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu
- Nahna Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu
- Pat Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu
- Yoğurtlu Balkabağı Köftesi - Malatya, Doğu Anadolu
- Ekşili Köfte - Mardin, Güneydoğu Anadolu
- Gildirik Köfte - Mardin, Güneydoğu Anadolu
- Harput Köfte - Mardin, Güneydoğu Anadolu
- Herleli Köfte - Mardin, Güneydoğu Anadolu
- Yalancı - Mardin, Güneydoğu Anadolu
- Dalyan Köftesi - Muğla, Akdeniz
- Datça Badem Köftesi - Muğla, Akdeniz
- Hamsi Köftesi - Rize, Karadeniz
- Sakarya İçli Köftesi - Sakarya, Marmara
- Sıknaç - Sakarya, Marmara
- Kittel - Siirt, Güneydoğu Anadolu
- Siirt Usulu Çiğ Köfte - Siirt, Güneydoğu Anadolu
- Tap Tap - Siirt, Güneydoğu Anadolu
- Beli Kırık - Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu
- Lıklıkı Köfte - Şanlıurfa, Güneydoğu Anadolu
- Tekirdağ Köftesi - Tekirdağ, Marmara
- Acem Köftesi - Van, Doğu Anadolu
- Buğday Köftesi - Van, Doğu Anadolu
- Van İçli Köftesi - Van, Doğu Anadolu
- Yalova Köftesi - Yalova/Bursa, Marmara
- Göçü - Yozgat, İç Anadolu
- Harput Köftesi - Yozgat, İç Anadolu
- Aya Köftesi - Yozgat/Çemişgezek, İç Anadolu
- Gıldırıklı Köftesi - Bingöl, Doğu Anadolu
- Ayranlı Köftesi - Bingöl, Doğu Anadolu
- Kübbilmüşviyye - Kilis, Güneydoğu Anadolu
- Fırın Yapması - Kilis, Güneydoğu Anadolu
Editör: Sezin Türkyılmaz