Tayland’da sosyal medya için poz verirken yaşanan trajik bir olay, genç bir kızın hayatını tehlikeye attı. Arkadaşıyla birlikte bir trende yolculuk eden 20 yaşındaki genç kız, trenin dışına sarkarak dikkat çekici bir fotoğraf çekmek istedi. Ancak bu hareketi, onun ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu.

Sosyal medya için tehlikeli poz

Trenin hızla hareket ettiği sırada, genç kızın trenin dışına fazla sarkması sonucu kafası, demir bir direğe çarptı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi ve kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Görüntülerde, genç kızın direğe çarpması ve sarkarken yaşadığı anlar net bir şekilde görülüyor.

Apar topar hastaneye kaldırıldı

Kafasını direğe çarpan genç kız, büyük bir travma yaşadı. Şans eseri, trenin dışına sarktığı sırada tuttuğu demiri bırakmayı başardı. Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle, genç kız trenin içerisine alındı ve hemen hastaneye kaldırıldı.