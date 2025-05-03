Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, verdiği özel röportajda Türkiye'nin nükleer denizaltı inşa etmeyi planladığını doğruladı. Milli Denizaltı (MİLDEN) projesi sonrası yeni bir stratejik adım gündemde.

Türkiye'den nükleer denizaltı adımı: Hedef resmen doğrulandı

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye'nin savunma denizcilik vizyonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Warships International Fleet Review dergisine verdiği röportajda Tatlıoğlu, Milli Denizaltı (MİLDEN) projesiyle başlayan sürecin, nükleer güçle çalışan denizaltı inşasıyla devam edeceğini açıkladı.

Bu açıklama, Türkiye'nin bugüne dek yalnızca strateji belgelerinde ima edilen nükleer denizaltı hedefini resmen teyit eden ilk beyan oldu.

"139 yıllık hayal artık inşa ediliyor"

Tatlıoğlu, Türkiye'nin yerli denizaltı geliştirme serüveninin 19. yüzyıla dayandığını belirterek, MİLDEN projesinin bu tarihi arzunun somut bir ürünü olduğunu vurguladı:

"Tamamen yerli tasarım ve üretimle dışa bağımlılıktan kurtulmuş bir denizaltı inşa ediyoruz. Bu proje yalnızca savunma değil, ihracat kapasitesiyle ekonomik bir güç çarpanı da olacak."

MİLDEN'in ilk kaynağı 2024 Aralık'ta Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılmış, inşa süreci fiilen başlamıştı. Tatlıoğlu, Reis sınıfı denizaltılarla edinilen bilgi birikimi sayesinde, nükleer denizaltılar için altyapının hazırlandığını belirtti.

Nükleer denizaltı: Küresel caydırıcılık için kritik adım

Tatlıoğlu'nun ifadeleri, Türkiye'nin nükleer tahrikli denizaltı geliştirme konusundaki niyetinin yalnızca stratejik değil, aynı zamanda teknolojik bir seviye atlama hedefi taşıdığını gösterdi:

"Reis sınıfından sonra altyapıyı koruyoruz ve geliştiriyoruz. Bu sayede, küresel ölçekte etki yaratacak nükleer güçle çalışan denizaltıların inşasında büyük bir adım atmış olacağız."

Nükleer denizaltılar; uzun menzilli seyir, daha az tespit edilebilirlik ve sürekli denizaltı devriyesi kabiliyetleriyle stratejik caydırıcılıkta önemli rol oynuyor.

TF-2000: Denizden gelen hava savunma kalkanı

Tatlıoğlu, açıklamalarında yalnızca denizaltılar değil, yüzey filosundaki modernizasyon projelerine de yer verdi. Özellikle TF-2000 Hava Savunma Muhribi dikkat çekiyor:

"TF-2000, İHA, uçak ve seyir füzesi gibi modern tehditlere karşı deniz kuvvetlerinin kalkanı olacak. Yerli dikey atım sistemi MİDLAS ve milli güdümlü mühimmatlarla tam donanımlı şekilde hizmete girecek."

Bu platformun ayrıca ana kara hava savunmasına da entegre katkı sağlayacağı ifade edildi.

Küresel vizyon: İlk 5 deniz hava gücünden biri olma hedefi

Oramiral Tatlıoğlu, Türkiye'nin yalnızca bölgesel değil, küresel askeri deniz gücü haline gelmeyi hedeflediğini de açıkladı. Bu doğrultuda çizilen yol haritasında öne çıkan projeler:

Milli Uçak Gemisi

MİLDEN Denizaltıları

TF-2000 Muhripleri

İ Sınıfı Fırkateynler

Hisar Sınıfı Karakol Gemileri

Reis Sınıfı Denizaltılar

Genişleyen İHA-İDA filoları

Tatlıoğlu, bu projelerin Türkiye'ye 500 deniz mili ötesinde kesintisiz varlık gösterebilen, Mavi Vatan vizyonunu küresel düzeye taşıyan bir deniz süper gücü kimliği kazandıracağını söyledi.