Türkiye, Olimpiyat oyunlarında elde ettiği başarılarla hem ulusal hem de uluslararası arenada adını duyurmayı başardı. Geçmişten günümüze, Türk sporcuların gösterdiği üstün performans ve kazandıkları madalyalar, ülkenin spor tarihine altın harflerle yazıldı.

Türkiye, ilk kez 1908 yılında Londra Olimpiyatları'na katıldı ancak bu oyunlarda madalya kazanamadı. 1936 Berlin Olimpiyatları'nda ise güreşçi Yaşar Erkan, grekoromen stilde altın madalya kazanarak Türkiye'ye Olimpiyat tarihindeki ilk madalyasını getirdi. Bu başarı, Türk spor tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilir.

Unutulmaz sporcular ve tarihî anlar

Naim Süleymanoğlu

“Cep Herkülü” lakaplı Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul Olimpiyatları'nda halterde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Süleymanoğlu, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda da altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde eşsiz bir yere sahip oldu.

Halil Mutlu

Naim Süleymanoğlu'nun izinden giden Halil Mutlu, 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina Olimpiyatları'nda halterde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Mutlu, bu performansıyla Türk sporunun efsane isimleri arasına girdi.

Son yılların başarılı sporcuları

Rıza Kayaalp

Grekoromen güreşte dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ise bronz madalya kazandı. Kayaalp'in başarısı, güreş sporundaki geleneksel Türk üstünlüğünü sürdürdü.

Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda boks dalında altın ve gümüş madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu, Türk kadın boksunda bir ilke imza attılar ve büyük bir başarıya ulaştılar.