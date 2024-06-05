Çukurova Holding'in sahibi ve Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Mehmet Emin Karamehmet, 'Dünyanın En Zenginleri' sıralamasında zirveye çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Forbes dergisinin 2010 yılında açıkladığı listede 4 milyar dolarlık servetiyle en zengin Türk iş insanı unvanını elde eden Karamehmet, sade ve mütevazi yaşam tarzıyla da tanınıyor.

Alçakgönüllü bir yaşam

Son zamanlarda Akatlar'da bulunan bir markette alışveriş yaparken objektiflere yansıyan Mehmet Emin Karamehmet, alışverişini sıradan bir vatandaş gibi gerçekleştirdi. Ürünleri poşete koyarken görüntülenen iş insanı, servetinin zirvesinde olmasına rağmen alçakgönüllü ve sade bir yaşam sürdüğünü bir kez daha gösterdi.