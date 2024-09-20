Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), fabrikalarında çalıştırılmak üzere 1350 geçici işçi alımı yapacak. Başvurular, İŞKUR üzerinden alınacak.

Ankara - Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. Türkşeker’in sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, şirket bünyesindeki fabrikalarda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1350 geçici işçi alımı gerçekleştirilecek. İlan başvuru şartları ve detayları 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi iskur.gov.tr adresinde yayınlanacak.

Hangi branşlarda işçi alınacak?

Türkşeker, ihtiyaç duyulan işçi branşlarına ilişkin de bilgi verdi. Açıklamaya göre, şu alanlarda geçici işçi alımı yapılacak:

723 mekatronik bakım onarım teknisyeni,

383 kimya teknisyeni,

98 metal teknolojisi teknisyeni,

56 elektrik teknisyeni,

50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni,

14 bilgisayarlı makine teknisyeni,

2 inşaat teknisyeni,

23 iş makineleri operatörü,

1 tır şoförü.

Başvuru koşulları ve süreç

Başvurular, İŞKUR’un internet sitesi üzerinden yapılacak olup, adayların ilan edilen tarihler arasında başvuru yapmaları gerekiyor. İşe alım süreci ve detaylar, başvuru tarihleri yaklaştıkça İŞKUR üzerinden paylaşılacak. Geçici işçi pozisyonuna başvuracak adayların belirtilen branşlarda yetkinlik ve mesleki deneyim sahibi olması bekleniyor.