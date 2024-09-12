Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2024 2. Dönem sonuçları için geri sayım sona erdi. 18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçları, ÖSYM'nin duyurusuna göre 12 Eylül 2024 Perşembe günü açıklanacak.

Sınavı büyük bir heyecanla bekleyen adaylar, doğru ve yanlış cevap sayılarıyla hesaplanacak ham puanlarının ne kadar yüksek olacağını merak ediyor. Sonuçlar açıklandığında, adaylar sadece genel başarı durumlarını değil, aynı zamanda uzmanlık alanlarındaki yerleşim fırsatlarını da öğrenecekler.

ÖSYM’nin açıklamalarını dikkatle takip edin ve sınav sonuçlarınızın ne zaman ilan edileceğini kaçırmayın!