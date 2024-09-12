11 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen olayda, Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan hayatını kaybetti.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, meydana gelen silah kazası sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan’ın ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileyen MSB, vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm kahramanların her zaman hatırlanacağını vurguladı.