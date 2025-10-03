Rüşvet, irtikap ve zimmet iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Kara, kararının gerekçesi olarak parti yönetiminin kendisine karşı tutumunu gösterdi.

Kara: "Parti yönetimi beni gözden çıkardı"

Başkan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifasına giden süreci anlattı. Parti üst yönetiminin kendisini "gözden çıkardığını" belirten Kara, uygulanan çifte standarda tepki gösterdi.

"Diğer tutuklu belediye başkanları için masumiyet karinesi vurgulanırken, hakkımda iddianame dahi olmamasına rağmen suçlu gibi gösterildim. Üyeliğimin askıya alınmasıyla kamuoyunun önüne atıldım" ifadelerini kullandı.

"Tepkim partime değil, yönetime"

Kara, eleştirilerinin partisine veya partililerine değil, merkezde ve yerelde yönetimde bulunanlara yönelik olduğunu vurguladı. CHP yönetiminin, kendisini "feda etmeye değer gördüğünü" savunan Kara, bu anlayışla yol yürümenin imkânsız hale geldiğini dile getirdi.

"Aklanacağıma inanıyorum"

Manavgat Belediye Başkanı, açıklamasını yargı sürecinin sonunda aklanacağı inancıyla sonlandırdı. "Aynı göğün altında çok yakında yeniden buluşmak üzere" sözleriyle destekçilerine mesaj verdi.