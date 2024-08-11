Tuzla'da bir inşaat alanında meydana gelen göçükte, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) bağlı taşeron firmanın iki çalışanı mahsur kaldı. Olay, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki kanal çalışmaları sırasında gerçekleşti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada, göçüğün sivil bir inşaat sahasında meydana geldiği ve müstakil evin altyapı inşaatı sırasında heyelan oluştuğu belirtildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda, göçük altında kalan işçiler Salih İğne ve Cengiz Öcalan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı.