Pietro Ferrero, 1920'lerde İtalya'da fırıncı olarak şekerleme kariyerine adım attı. Piedmont’a taşındıktan sonra, kıyılmış fındıklarla yapılan kalın ve cevizli bir krema olan gianduja ile tanıştı. Ferrero, bu lezzetli fakat sürülemeyecek kadar yoğun krema üzerinde uzun süre denemeler yaptı ve bitter çikolata, fındık ve bolca şekerden oluşan bir macun yarattı. "Pastone" adını verdiği bu macun, İtalyan çocukları ve işçileri arasında hızla popüler oldu.

İkinci Dünya Savaşı başladığında, hükümet gıda maddelerine el koyarak çikolata krizine yol açtı. Ferrero, kakaonun kıtlığına çözüm bulmak için gianduja ile yaptığı deneylere geri döndü. Fındıkları pürüzsüz bir macun haline getirip daha fazla şeker ekledi, ancak bu macun yine de sürülmek için çok kalındı. Ferrero, kakao yağının aradığı tutarlı kıvamın anahtarı olduğunu fark etti.

Yeni icadı için bir isim arayan Ferrero, ürününün ana maddesi olan fındığa (nut) "-ella" ekini eklemeye karar verdi. "Ella" tatlı ya da "sevgili" anlamına gelebileceğinden, Nutella ismi Ferrero'ya cazip geldi.

1964 yılında Nutella, İngiltere pazarına sunuldu ve kısa sürede büyük beğeni topladı. 1965’te Fransa’da da satış denemeleri yapıldı ve Parisliler tarafından ilgi gördü. Sonraki 10 yıl içinde Nutella, tüm Avrupa'da popüler hale geldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Nutella ile tanışmakta gecikti ve Ferrero, 1983 yılına kadar ABD'de satış yapmadı. Başlangıçta ürün sağlıklı bir kahvaltı katkısı olarak pazarlanmasına rağmen, içerdiği 21 gram şeker göz ardı edildi. Ebeveynler, çocuklarına sağlıklı bir seçenek sunduklarını düşünürken, Nutella'nın popülaritesi şekerli yiyeceklerin tercih edilmesiyle arttı.

Ferrero Company'nin bugünkü CEO'su, Pietro Ferrero'nun torunu Giovanni Ferrero, dünyanın en zengin 40. ve İtalya'nın en zengin adamıdır. Nutella, bu zenginliğin ve başarı hikayesinin en önemli parçalarından biridir.