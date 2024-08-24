Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın İtalyan antrenörü Daniele Santarelli ile ilgili çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Napoli'de düzenlenen “Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni”nde konuşan Üstündağ, Santarelli'nin Türk voleyboluna olan hayranlığını vurguladı ve onunla çalışmanın kendileri için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Los Angeles Olimpiyatları'nda da takımın başında olacak

Üstündağ, Santarelli ile yapılan sözleşmenin 2+4 yıllık olduğunu ve 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar İtalyan antrenörün takımın başında kalmaya devam edeceğini açıkladı. Bu açıklama, Santarelli ile yolların ayrılacağı yönündeki spekülasyonları sonlandırarak, Türkiye voleybolunun geleceği için önemli bir istikrar mesajı verdi.

Üstündağ, " "Daniele Santarelli ile ilk görüşme yaptığımızda ülkeye hayran olduğunu söyledi. Burada kendisi de Türk voleybolunun artık tüm dünyada önemli söz sahibi olacağının altını çizdi. Biz de bu hayali olan, genç, dinamik, ülkenin evladı olmayı kabul eden bir koçla çalışmak bizim için ayrıcalık oldu. Ben çok memnunum. 2+4 yıllık kontratımız vardı. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar bizde devam edecek." açıklamalarında bulundu.