UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, "tamam mı, devam mı" maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Twente deplasmanından üç puanla dönerse, diğer sonuçlara bakmadan üst tura yükselmeyi garantileyecek.

Ev sahibi Twente'de bu sezon 18 gol ve 5 asistle oynayan genç orta saha Sem Stejin dikkat çekerken, Beşiktaş’ta ise gözler Muçi, İmmobile ve Rafa Silva gibi yıldızlarda olacak. Siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Chamberlain, Tayyip Talha ve Paulista sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Twente - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Twente ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadele, 30 Ocak saat 23.00’te başlayacak. Twente Stadı’nda oynanacak maçı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler Beşiktaş’ta Ola Gunnar Solskjaer, hücum hattında Rashica, Rafa Silva, Muçi ve İmmobile’ye görev verdi. Takımların ilk 11'leri şöyle:

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, Ltaief, Van Wolfswinkel

Beşiktaş: Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Al Musrati, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Muçi; İmmobile

Beşiktaş nasıl tur atlar?

Beşiktaş, Twente'yi mağlup etmesi halinde direkt olarak üst tura yükselecek. Beraberlik veya mağlubiyet durumunda ise diğer maçların sonuçlarına göre kaderi belli olacak. Porto, Maccabi Tel Aviv ve Ferencvaros’un maçlarındaki sonuçlar, siyah-beyazlıların Avrupa’daki yolculuğunu belirleyecek.