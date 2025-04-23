Twente ile PSV, Hollanda Eredivisie maçında karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu.

Twente-PSV maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

Twente ile PSV, Hollanda Eredivisie'nin önemli maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, 24 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak. Müsabaka, Tuttur TV kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.

Twente-PSV maçı yayın bilgileri

Sporseverler, Twente-PSV maçını aşağıdaki platformlar üzerinden takip edebilecek:

Yayıncı Kanal Platform/Frekans Bilgisi Tuttur TV İddaa numaralı kanallar, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın

Twente-PSV maç günü ve saati

Maç Günü: 24 Nisan 2025 Perşembe

Maç Saati: 22:00

Twente-PSV maçı nerede oynanacak?

Hollanda Eredivisie mücadelesi, Twente şehrinde bulunan Twente Stadyumu'nda oynanacak.