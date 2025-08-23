Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye’nin birçok ilinde kuraklığın etkili olduğunu belirterek, tarımda sürdürülebilir üretim için acil önlemler alınması gerektiğini söyledi. Bayraktar, çiftçilere nakit desteği ve borç yapılandırması çağrısında bulundu.

Bir dizi ziyaret için Zonguldak’a gelen TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Zonguldak Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şerafettin Albayrak ve oda üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada tarım sektörünün yaşadığı sorunlara dikkat çeken Bayraktar, 2025 yılının doğal afetlerle başladığını hatırlatarak, mart ve nisan aylarında yaşanan dolu felaketlerinin tarıma ağır darbe vurduğunu ifade etti.

“Şimdi ise çok daha büyük bir sorunla, kuraklıkla karşı karşıyayız” diyen Bayraktar, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde meyve ve sebze üretiminin ciddi zarar gördüğünü vurguladı. “Fındık bahçelerimiz kuraklıktan olumsuz etkilendi, ağaçların gövdeleri kurudu. Önümüzdeki yıllarda meyve tutumu dahi olmayacak gibi görünüyor” dedi.

Bayraktar, sulama yatırımlarının hızla tamamlanması gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Sulama randımanımız yüzde 52 seviyesinde. Yani kaynağından tarlaya varıncaya kadar suyun yarısı kayboluyor. Açık sistemler kapalı hale getirilmeli, kanallar rehabilite edilmeli. Çiftçilerimizin tamamı basınçlı sulama sistemine geçmek zorunda. Vahşi sulama artık bir seçenek değil.”

Çiftçilerin ayakta kalabilmesi için devlet desteğinin zorunlu olduğunun altını çizen Bayraktar, şu çağrıyı yaptı:

“Doğal afetlerden etkilenen çiftçimizin üretime devam edebilmesi için nakit yardımı şart. Don, dolu ve kuraklıktan zarar gören üreticilerimize destek verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca çiftçilerimizin bankalara ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçları yapılandırılmalı. Eğer bunları sağlayamazsak tarım sektörü göç vermeye devam edecek.”

Bayraktar, çiftçinin bahçede kalabilmesi için kurumlar ve hükümetin el birliğiyle hareket etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.