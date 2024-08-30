Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın nükleer silah üretimi kapasitesine yaklaşmakta olduğunu ortaya koydu. Dün üye ülkelere gönderilen iki gizli raporda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun son üç ayda önemli ölçüde arttığı ve yüzde 60 saflıkta uranyum miktarının 22,6 kilogram artarak 164,7 kilograma ulaştığı belirtildi. Bu artış, İran'ın teorik olarak dört nükleer bomba üretmeye iki kilogram uzaklıkta olduğunu gösteriyor. UAEA, ayrıca İran'da beyan edilmemiş yerlerde bulunan uranyum izlerinin açıklanamadığını da ekledi.

Editör: Mehrican Candemir