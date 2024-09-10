2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. ASpor'un haberine göre, bu sezonun yeni formatında, turnuvaya katılacak 36 takıma dağıtılacak ödül paraları da tahmin edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, katılımlarından ötürü ciddi gelirler elde edecek. Açıklanan tahmini ödül dağılımlarına göre:

Galatasaray : 13.5 milyon Euro ile yedinci sırada yer alıyor.

: 13.5 milyon Euro ile yedinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe : 11.7 milyon Euro ile on yedinci sırada.

: 11.7 milyon Euro ile on yedinci sırada. Beşiktaş: 8.4 milyon Euro ile yirmi altıncı sırada.

Bu ödül dağılımları, kulüplerin performanslarına ve UEFA'nın ödül dağıtım kriterlerine göre belirleniyor. Ayrıca, performansa dayalı ek gelirler de elde edebilirler.