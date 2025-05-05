Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine adanmış üç devrimci genç; Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın adı, Karabağlar'da ölümsüzleşti. Muammer Akar Mahallesi'nde baştan sona yenilenen park, "Üç Fidan Parkı ve Anıtı" olarak törenle halkın kullanımına açıldı.

Törene CHP Parti Meclisi Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yöneticileri, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ve yönetimi, önceki dönem milletvekilleri Kani Beko, Musa Çam ve Tacettin Bayır, İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Helil Kınay: "Üç fidanın emaneti, bizim yol haritamızdır"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Üç Fidan'ın sadece birer isim değil; bu topraklara özgürlük, adalet ve eşitlik tohumu eken birer simge olduğunu vurguladı. Kınay, "Bugün burada bir park değil, bir miras açıyoruz. Bu park, bu anıt sadece beton, demir ve taş değil; halkın özlemi, gençliğin kararlılığı, yüreklerin direnişidir. Bu parkta yükselen her ağaç, onların inancı kadar sağlamdır" dedi.

Sözlerine, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin bu ülkenin vicdanıdır" diyerek devam eden Başkan Kınay, şunları söyledi:

"Onlar, uğruna yaşanacak bir ülke hayal ettiler. Ve o hayal, bugün hâlâ bizlerin yolunu aydınlatıyor. Onlar için tek suç, vatanı sevmekti. Tek günahları, 'Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!' demekti. İşte biz de bugün, aynı sözleri aynı inançla, aynı coşkuyla haykırıyoruz: Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye!"

Sadece bir belediye başkanı olarak değil, bu ülkenin onurlu bir yurttaşı olarak emanete sahip çıkacaklarını belirten Kınay "Geçse de yolumuz bozkırlardan, denizlere çıkar sokaklar. Bu ülkeye umudu, barışı, eşitliği, kardeşliği getirmek için yılmadan çalışacağız" dedi.

Milletvekili Tanal: "Deniz'ler yaşıyor"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da , "Deniz'lerin yargılandığı mahkemelerle bugün Çağlayan ve diğer noktalarda gördüğümüz mahkemeler arasında hiçbir fark yoktur. O gün mahkemeye giydirilen asker postalı neyse, bugün talimatla yazılan fezlekeler de odur" dedi.

Tanal, "Deniz Gezmiş'in avukatı rahmetli Halit Çelenk, hukuk onurunun simgesidir. Bugün bizler de, savunma hakkının kutsallığına inanan hukukçular olarak onun yolundayız. Ancak ne yazık ki bugün avukatlar darp ediliyor, tutuklanıyor, barolar susturulmak isteniyor. Çünkü biliyorlar ki bu ülkede avukat susarsa, halk susturulur" ifadelerini kullandı.

Yargının tarafsızlığını yitirdiğini vurgulayan Tanal, "Artık yargıçlar saraydan gelen açıklamalara göre karar veriyor. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Hak ihlali var denen dosyalarda gazeteciler içeride, milletvekilleri tutuklu. Hâkimler ve Savcılar Kurulu bağımsızlığını yitirmiş durumda. Deniz'lerin emirle idam edilmesi ne kadar acıysa, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak tehdidiyle karşı karşıya bırakılması da aynı şekilde hukuk adına utanç vericidir" diye konuştu.

Tanal sözlerini, "Bugün madenlerde can veren işçilerde Yusuf'u, mahkemelerde direnen öğrencilerde Deniz'i, susturulmak istenen gazetecilerde Hüseyin'i görüyoruz. Onların davası hâlâ sürüyor. Biz unutmadık, unutmayacağız. Çünkü adalet gecikir ama asla susmaz. Denizleri idam edenler unutuldu, ama Denizler yaşıyor!" diyerek noktaladı.

"Selam olsun onlara…"

İlk olarak söz alan Muammer Akar Mahalle Muhtarı Sıtkı Kuzu bu parkın mahallelerinde yapılmasında en ince ayrıntısına kadar emek veren Başkan Helil Kınay ve tüm ekibine teşekkür etti.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın arkadaşı olan eğitimci Hakkı Karadeniz ise duygusal konuşmasında, "Onlar, en temiz hayalleriyle yola çıkan, korkmadan yürüyen gençlerdi. Bugün burada onların bıraktığı yerden devam etmek bizim borcumuzdur" dedi.

"Nasıl yaşadığın ve hatırlandığın önemlidir"

Törende söz alan eski milletvekili Kani Beko, "Önemli olan nasıl yaşadığın ve nasıl hatırlandığındır. Faşist bir lider gibi unutulmak değil, Deniz Gezmiş gibi milyonların kalbine gömülmektir" dedi.

Tacettin Bayır, parkın yapım sürecine dair teşekkürlerini iletirken, Mahmut Tanal'la birlikte geçmişte verdikleri mücadeleleri anımsattı. İzmir 68'liler Platformu Başkanı Ertuğrul Gezenoğlu ise, "Unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutmak bize haram olsun" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş'in mektubunu okudu

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise, "Onların izinden yürümeye devam ediyoruz. Onlar bugün hâlâ gençlerin isimlerinde, hayallerinde yaşıyor" diyerek, Deniz Gezmiş'in abisi Bora Gezmiş'in İzmirlilere gönderdiği mektubu okudu. Mektupta 68 kuşağının Atatürk'e bağlılığı ve tam bağımsız Türkiye ülküsüne sadakati hatırlatıldı.

Üç Fidan Anıtına karanfiller bırakıldı

Törenin sonunda heykeltıraş Turgut Kahraman tarafından yapılan Üç Fidan Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

Karabağlar Belediyesi Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından baştan sona yenilenen parkta, sürdürülebilirlik ilkesiyle kurakçıl peyzaj uygulaması tercih edilirken, park çevresinde geri dönüşüm malzemelerinden süslemeler yapıldı. Ayrıca, üç fidanın anısına zeytin ağaçları dikildi.