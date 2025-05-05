Basketbol 1. Ligi Yarı Finalinde Çayırova Bld. ile Esenler Erokspor karşılaşıyor. Maçın saati, yayın kanalı ve şifreli olup olmadığı haberimizde.

Çayırova Bld. - Esenler Erokspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye Basketbol 1. Ligi Play-Off Yarı Final heyecanı sürüyor. 6 Mayıs 2025 Salı günü, Çayırova Bld. ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Mücadele Kocaeli Çayırova Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

Çayırova Bld. - Esenler Erokspor karşılaşması hangi kanalda yayınlanacak?

Basketbolseverler bu önemli maçı TRT Spor Yıldız ve TBF TV YouTube ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Yayınlar şifresizdir.

TRT Spor Yıldız frekans ve platform bilgileri

TRT Spor Yıldız, aşağıdaki platformlardan şifresiz olarak izlenebilir:

Digiturk : Kanal 87

Kablo TV : Kanal 242

Tivibu : Kanal 85

Turkcell TV+ : Kanal 71

Vodafone TV : Kanal 72

Türksat Uydusu ve İnternet: Yayın mevcut

TBF TV YouTube yayını

TBF TV'nin resmi YouTube kanalı üzerinden internet bağlantısı olan herkes maçı ücretsiz olarak izleyebilir.

Karşılaşma Bilgisi Detay Tarih 6 Mayıs 2025 Salı Saat 19:00 Yayıncı Kanallar TRT Spor Yıldız, TBF TV YouTube Yayın Durumu Şifresiz Maç Yeri Çayırova Spor Salonu - Kocaeli