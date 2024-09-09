Ohio'da yaşayan üç kız kardeş, banka kasasında yıllarca saklanan nadir bir madeni paranın değerini öğrendiklerinde büyük bir sürprizle karşılaştılar. Miras kalan bu madeni para, 500 bin dolar (yaklaşık 17 milyon TL) gibi bir değere sahip.

Nadir madeni paranın hikayesi

ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan üç kız kardeş, miras kalan bir madeni paranın değerinin farkına vardıktan sonra büyük bir şaşkınlık yaşadı. Parça, 1975 yılında San Francisco'daki ABD Darphanesi tarafından basılan son derece nadir bir “dime” (10 centlik madeni para) idi. Bu madeni paranın diğer örneği 2019 yılında 456 bin dolara satılmıştı ve şimdi bu kardeşlerin elindeki para 500 bin doları aşacak bir değerle açık artırmaya çıkacak.

Kız kardeşlerin mirası

Kardeşlerin miras aldığı bu madeni para, ailelerinin 1978 yılında 18 bin 200 dolara satın aldığı, günümüz değeriyle yaklaşık 90 bin dolara denk gelen bir koleksiyon parçasıydı. Bu nadir para, 1970'lerde San Francisco Darphanesi tarafından basılan ve damgasız olan yalnızca iki örnekten biri. Ohio'dan gelen bu üç kız kardeş, ailelerinin bu parayı bir finansal güvence olarak gördüğünü ifade ettiler.

Madeni para koleksiyoncularının ilgisi

Ciddi madeni para koleksiyoncuları bu iki nadir paranın varlığından uzun süredir haberdardı ancak bu paraların nerede olduğu bilinmiyordu. Paraların 40 yıldan uzun bir süredir saklandığı ve bu süre zarfında büyük koleksiyoncular tarafından bile hiç görülmediği belirtildi.

Şimdi ise "1975 'Siz' Damgasız Proof Dime" olarak bilinen bu nadir para, Florida'nın Tampa şehrindeki bir para sergisinde sergilenecek. Açık artırma ise Ekim ayının sonunda sona erecek.