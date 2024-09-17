Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 2016 yılında başlattığı projeyle Kuşadası'nda denizin derinliklerine batırılan AIRBUS A-300 tipi uçak, turistlerin vazgeçilmez ziyaret noktalarından biri haline geldi. 54 metre uzunluğundaki ve 44 metre kanat genişliğindeki bu dev uçak, hem turizme hem de sualtı ekosistemine katkı sağlamaya devam ediyor.

Turizme Yeni Bir Soluk: AIRBUS A-300 Batığı

Başkan Çerçioğlu’nun girişimleriyle İstanbul’dan getirilen dev uçak, Kuşadası açıklarına özel yöntemlerle batırılarak resif olarak kullanılmaya başlandı. O tarihten bu yana binlerce yerli ve yabancı dalgıcın ilgisini çeken uçak, dünya genelinden turistleri Kuşadası’na çekerek bölge ekonomisine önemli katkılar sunuyor.

"Turizme Desteğimiz Sürecek"

Büyükşehir Belediyesi’nin turizmi destekleyen projelerinin artarak devam edeceğini belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, benzeri projelerle Aydın’ın adını tüm dünyaya duyurduklarını ifade etti. Çerçioğlu, "Tarihi, doğası ve deniziyle Aydın’ımızı global bir turizm merkezi haline getirecek projelerimiz sürecek," dedi.

Sualtı Canlılığı Artıyor

Uzman dalgıç Tağmaç Saraçoğlu, uçağın batırıldığı bölgedeki sualtı canlılığının büyük ölçüde arttığını vurguladı. "Bölge, balıklara ev sahipliği yapmaya başladı ve sualtı fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Uçak, bölgenin dalış turizmine büyük katkı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Kuşadası Ekonomisine Büyük Katkı

Saraçoğlu, her yıl binlerce dalıcının uçağı görmek için Kuşadası’na geldiğini ve bu turistlerin konaklama, yeme-içme ve alışverişle bölge ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.