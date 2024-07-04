Antalya Havalimanı’nda Sunexpres firmasının Samsun, Gaziantep ve Van seferlerinde önceki günlerde aksama meydana geldi.

Saatlerce uçaklarına giremeyip beklemek zorunda kalan bazı yolcular ve yolcu yakınları firmaya tepki gösterdi.

Firmadan saatlerdir hiçbir açıklama yapılmadığını, kimsenin ofisten çıkıp kendilerine bilgi vermediğini ve muhatap bulamadıklarını belirten yolculara görevliler ofisten dışarı çıkmalarını söyledi. Firma çalışanları ise yolcuların kendilerini dövüldüğünü ileri sürdü. Kimseye saldırmadıklarını, sadece açıklama beklediklerini söyleyen yolcular güvenlik kameralarının incelenmesini istedi.

Vali: Aksamının nedeni Avrupa'da yaşanan anormal hava şartları

Antalya Valisi Hulusi Şahin, “Haziran Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı”nda havalimanındaki uçak seferlerinde yaşanan gecikmenin kente özel bir durum olmadığını savundu. Ülke genelinde rötar, gecikmeler yaşandığını öne süren Şahin, “Bunun büyük oranda sebebi, Avrupa'da yaşanan anormal hava şartları. Bundan kaynaklanan bir zincirleme reaksiyonla ciddi sıkıntılar, büyük rötarlar yaşandı” dedi. Şahin, Antalya Havalimanı'ndaki uçak seferlerindeki gecikme nedenlerini ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Antalya Havalimanı'na özel bir durum değil. Tüm Türkiye'de genel olarak rötar, gecikmeler yaşanıyor. Bundan kaynaklanan bir sıkışıklık var. Bunun büyük oranda sebebi, Avrupa'da yaşanan anormal hava şartları. Bundan kaynaklanan bir zincirleme reaksiyonla ciddi sıkıntılar, büyük rötarlar yaşandı. Şu anda büyük oranda normale döndük diyebiliriz. Diğer konu ise açıkçası bizim konumuz değil. Ankara'nın konusu. Bir iş yavaşlatma olmadığı ısrarla söyleniyor. Bu konuda benim söyleyeceğim bu kadar.”