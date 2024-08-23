Geleneksel olarak, çayın harareti aldığına inanılır, ancak bu inanış bilimsel olarak desteklenmiş durumda.

Terlemeyle hararet önlenebilir

Sıcak bir içecek, vücut ısısını geçici olarak artırarak terlemeyi teşvik eder. Terleme, vücudun doğal soğutma mekanizmasıdır ve bu süreçte vücut serinlemeye başlar. Yani, çay içildiğinde vücut daha fazla terleyebilir ve bu da hararetin azalmasına neden olabilir​.

Ancak bu durum kişiden kişiye değişebilir. Bazı durumlarda çayın etkisi sınırlı kalabilir, hatta harareti azaltmak yerine artırabilir. Bu yüzden, vücudun tepkisine göre, soğuk içecekler de tercih edilebilir​