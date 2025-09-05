Denizli’de Merkezefendi Belediyesi Ornaz Vadisi Sosyal Tesisi’nde 8 kişilik yemek için 8 bin TL hesap ödeyen bir vatandaş, aynı siparişi turistik bir dinlenme tesisinde 4 bin 790 TL’ye ödeyince fiyat farkına tepki gösterdi. Vatandaş, belediyenin sosyal ve halkçı tesis iddiasına güvenmediğini dile getirdi.

Fiyat farkı şaşırttı

İstanbul’dan akraba ziyareti için Denizli’ye gelen C.C., misafiri olduğu aileyle birlikte Merkezefendi Belediyesi sosyal tesisinde yemek yedi. Hesapta 7 bin 930 TL çıkınca şaşkınlık yaşayan C.C., aynı yemekleri Muğla’ya giderken turistik bir dinlenme tesisinde sipariş etti. Bu kez 4 bin 790 TL ödeme yapınca büyük fark ortaya çıktı.

Mezelerden de ücret alındı

C.C., “Sosyal tesiste ikram olarak verilen mezelerden dahi ücret alındığını gördüm. Zor geçinen halk için sosyal projeler yürüttüğünü iddia eden belediyenin fiyatları, göz boyamadan başka bir şey değil” dedi.

Vatandaş, Merkezefendi Belediyesi tesislerini kullanacaklara önceden fiyat sormalarını tavsiye ederek, sosyal tesisin yüksek fiyatları karşısında şaşkınlığını dile getirdi.