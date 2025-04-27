Udinese ile Bologna, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü İtalya Serie A’da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifreli-şifresiz yayın bilgileri belli oldu.

Udinese Bologna maçı hangi kanalda, saat Kaçta? (28 Nisan 2025)

Udinese ile Bologna, İtalya Serie A 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Udinese – Bologna maçı, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 19:30 olarak açıklandı.

Udinese – Bologna maçı yayın bilgileri

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Gün Udinese vs Bologna S Sport Plus, S Sport 2 19:30 28 Nisan 2025 Pazartesi

Udinese – Bologna Maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Udinese ile Bologna arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak gerçekleştirilecek.

S Sport Plus, internet üzerinden ve uydu platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir. Lazio – Parma maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Kablo TV: 241. Kanal

Tivibu: 74. Kanal

Turkcell TV+: 78. Kanal

Vodafone TV: 12. Kanal

Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapılmaktadır.

Udinese – Bologna maçı hangi gün oynanacak?

Udinese ile Bologna arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak.

Udinese – Bologna maçı saat kaçta başlayacak?

Müsabaka, Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak.

Udinese – Bologna maçı nerede oynanacak?

İki takım arasındaki mücadele, İtalya'nın Udine şehrinde bulunan Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak.

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