Udinese ile Bologna, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü İtalya Serie A’da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifreli-şifresiz yayın bilgileri belli oldu.
Udinese Bologna maçı hangi kanalda, saat Kaçta? (28 Nisan 2025)
Udinese ile Bologna, İtalya Serie A 33. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini ve maçın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Udinese – Bologna maçı, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak ve S Sport Plus ile S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 19:30 olarak açıklandı.
Udinese – Bologna maçı yayın bilgileri
|Maç
|Yayıncı Kanal
|Başlama Saati
|Gün
|Udinese vs Bologna
|S Sport Plus, S Sport 2
|19:30
|28 Nisan 2025 Pazartesi
Udinese – Bologna Maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Udinese ile Bologna arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, Türkiye’de S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak gerçekleştirilecek.
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S Sport Plus, internet üzerinden ve uydu platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilmektedir.
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Kablo TV: 241. Kanal
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Tivibu: 74. Kanal
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Turkcell TV+: 78. Kanal
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Vodafone TV: 12. Kanal
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Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapılmaktadır.
Udinese – Bologna maçı hangi gün oynanacak?
Udinese ile Bologna arasındaki İtalya Serie A karşılaşması, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak.
Udinese – Bologna maçı saat kaçta başlayacak?
Müsabaka, Türkiye saati ile 19:30'da başlayacak.
Udinese – Bologna maçı nerede oynanacak?
İki takım arasındaki mücadele, İtalya'nın Udine şehrinde bulunan Dacia Arena Stadyumu'nda oynanacak.
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