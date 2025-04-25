26 Nisan Cumartesi günü Balıkesir'de çok sayıda ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. UEDAŞ, vatandaşları hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

Balıkesir'de 26 Nisan 2025 Cumartesi günü, çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. UEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, altyapı çalışmaları ve abone bağlantı işlemleri nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, kesintiler öncesinde gerekli hazırlıkları yapmaları konusunda uyarıldı.

Altıeylül'den Edremit'e geniş kapsamlı kesinti

UEDAŞ'ın planlı çalışmaları kapsamında 26 Nisan Cumartesi günü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin birçok mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Karaman, Yeşiller, Tunarlar, Tayfiyeler, Karapürçek ve Karabeyler gibi mahallelerde sabah saat 10:00 ile 12:00 arasında kesintiler olacak. Bu kesintiler, altyapı çalışmaları ve OG fiziki irtibat işlemleri nedeniyle gerçekleştirilecek. Bandırma ilçesinde ise, Edincik, Doğruca ve Akçapınar mahallelerinde sabah 09:00'dan öğle saatlerine kadar enerji kesintisi uygulanacak. Özellikle tarım sektöründeki faaliyetlerin aksayabileceği tahmin ediliyor.

Ayvalık ve Altınova'da abone bağlama çalışmaları

Ayvalık ilçesinde, Altınova, Küçükköy, Çamoba ve diğer mahallelerde abone bağlantı işlemleri nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak. Altınova'daki İskele Camii civarında, saat 11:00 ile 12:30 arasında kesintiler olacak. Ayrıca, İsmetpaşa Mahallesi'nde Bayraktarlık Kültür Davut Alanı çevresindeki sokaklarda 09:00 ile 16:00 saatleri arasında OG tesis çalışması gerçekleştirilecek. Bu kesintiler, özellikle yerli halk ve hafta sonu gelen ziyaretçileri etkileyebilir.

İvrindi, Gönen ve Sındırgı'da bakım çalışmaları

İvrindi ilçesinde, sabah saat 10:00 ile 11:00 arasında çok sayıda mahallede OG fiziki irtibat çalışmaları yapılacak. Kırsal mahalleler arasında yer alan Yüreğil, Değirmenbaşı, Kocaseyit ve diğer köylerde de geçici elektrik kesintileri olacak. Gönen ilçesinde, Müratlar ve Kurtuluş mahallelerinde, 08:30 ile 11:00 saatleri arasında OG tesis çalışmaları ve pano değişimleri yapılacak.

Dursunbey, Sındırgı ve Erdek'te çeşitli kesintiler

Dursunbey ilçesinin Çöçenpınar ve Kavakköy mahallelerinde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında ormanlık alanlardaki hat bakımı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Sındırgı'da ise, Sinandede, Bayraklı ve diğer mahallelerde gün boyu ENH bakım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Erdek ilçesinde ise, Ocaklar Mahallesi'nde 13:00 ile 14:00 arasında abone bağlantı çalışmaları nedeniyle kısa süreli bir kesinti yaşanacak.

Vatandaşlar hazırlıklı olmalı!

UEDAŞ yetkilileri, planlı elektrik kesintileri sırasında, elektrikli cihazların zarar görmemesi için fişlerinin çekilmesini, jeneratör kullananların dikkatli olmasını ve yaşlı bireylerin destek almasını öneriyor. Ayrıca, elektrikli ocak ve kombi gibi cihazlar kullanan vatandaşların alternatif ısınma ve yemek planları yapmaları tavsiye ediliyor. Vatandaşlar, UEDAŞ'ın resmi internet sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden anlık bilgilere ulaşabilir. Kesinti saatlerinden önce gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

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