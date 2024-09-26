Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde gerçekleşen karşılaşmalar, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Çeşitli stadyumlarda oynanan maçlar, tahminlerin ötesinde sonuçlar doğurdu ve heyecan dolu anlar yaşattı. İşte günün öne çıkan maç sonuçları:
Maç sonuçları
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Galatasaray 3-1 PAOK
Galatasaray, PAOK karşısında aldığı galibiyetle grup aşamasındaki iddiasını güçlendirdi.
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AZ Alkmaar 3-2 Elfsborg
AZ Alkmaar, sahasında zorlu bir mücadele sonunda 3-2’lik skorla galip geldi.
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Bodo/Glimt 3-2 Porto
Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, Porto’yu 3-2 yenerek büyük bir sürprize imza attı.
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Anderlecht 2-1 Ferencvaros
Belçika ekibi Anderlecht, Ferencvaros karşısında 2-1’lik skorla galip gelerek gruptaki iddiasını sürdürdü.
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Dinamo Kiev 0-3 Lazio
Lazio, Ukrayna’da oynanan maçta Dinamo Kiev’i 3-0’la geçerek etkileyici bir performans sergiledi.
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Ludogorets 0-2 Slavia Prag
Slavia Prag, Ludogorets’i 2-0 yenerek gruptaki yoluna devam etti.
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Manchester United 1-1 Twente
Old Trafford’da oynanan maçta Manchester United, Twente ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı.
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Midtjylland 1-1 Hoffenheim
İki takım da birer gol bularak mücadeleyi 1-1 eşitlikle tamamladı.
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Nice 1-1 Real Sociedad
Nice, Real Sociedad ile 1-1 berabere kalarak bir puanla sahadan ayrıldı.
Bugün oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Galatasaray’ın PAOK’u 3-1 mağlup etmesi gibi sürpriz sonuçlar, gruplardaki rekabetin ne denli zorlu geçeceğinin göstergesi oldu. AZ Alkmaar, Bodo/Glimt ve Lazio gibi takımlar da önemli galibiyetlerle dikkat çekti. Bu sonuçlar, turnuvanın her anında sürprizlerin ve heyecan dolu mücadelelerin yaşanacağını gösteriyor. Futbolseverler, bir sonraki maçlarda bu takımların performanslarını merakla bekliyor.