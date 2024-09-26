Bugün UEFA Avrupa Ligi’nde gerçekleşen karşılaşmalar, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne oldu. Çeşitli stadyumlarda oynanan maçlar, tahminlerin ötesinde sonuçlar doğurdu ve heyecan dolu anlar yaşattı. İşte günün öne çıkan maç sonuçları:

Maç sonuçları

  • Galatasaray 3-1 PAOK
    Galatasaray, PAOK karşısında aldığı galibiyetle grup aşamasındaki iddiasını güçlendirdi.

  • AZ Alkmaar 3-2 Elfsborg
    AZ Alkmaar, sahasında zorlu bir mücadele sonunda 3-2’lik skorla galip geldi.

  • Bodo/Glimt 3-2 Porto
    Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, Porto’yu 3-2 yenerek büyük bir sürprize imza attı.

  • Anderlecht 2-1 Ferencvaros
    Belçika ekibi Anderlecht, Ferencvaros karşısında 2-1’lik skorla galip gelerek gruptaki iddiasını sürdürdü.

  • Dinamo Kiev 0-3 Lazio
    Lazio, Ukrayna’da oynanan maçta Dinamo Kiev’i 3-0’la geçerek etkileyici bir performans sergiledi.

  • Ludogorets 0-2 Slavia Prag
    Slavia Prag, Ludogorets’i 2-0 yenerek gruptaki yoluna devam etti.

  • Manchester United 1-1 Twente
    Old Trafford’da oynanan maçta Manchester United, Twente ile 1-1 berabere kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

  • Midtjylland 1-1 Hoffenheim
    İki takım da birer gol bularak mücadeleyi 1-1 eşitlikle tamamladı.

    AZ Alkmaar Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı AZ Alkmaar Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

  • Nice 1-1 Real Sociedad
    Nice, Real Sociedad ile 1-1 berabere kalarak bir puanla sahadan ayrıldı.

Bugün oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Galatasaray’ın PAOK’u 3-1 mağlup etmesi gibi sürpriz sonuçlar, gruplardaki rekabetin ne denli zorlu geçeceğinin göstergesi oldu. AZ Alkmaar, Bodo/Glimt ve Lazio gibi takımlar da önemli galibiyetlerle dikkat çekti. Bu sonuçlar, turnuvanın her anında sürprizlerin ve heyecan dolu mücadelelerin yaşanacağını gösteriyor. Futbolseverler, bir sonraki maçlarda bu takımların performanslarını merakla bekliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ