Manchester United ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 8 Mayıs'ta karşılaşıyor. Maç TRT 1 ekranlarında saat 22:00'de şifresiz yayınlanacak.

08 Mayıs 2025 Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme mücadelesi veren Manchester United, yarı finalin ilk ayağında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Karşılaşma, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü, İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.

Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Maç Yayın Kanalı Yayın Saati Yayın Şekli
Manchester United - Athletic Bilbao TRT 1 22:00 Şifresiz

TRT 1 frekans ve platform bilgileri

TRT 1 kanalı, aşağıdaki platformlar üzerinden şifresiz şekilde izlenebilmektedir:

Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi gün?

Bu önemli mücadele, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacaktır.

Manchester United - Athletic Bilbao maçı saat kaçta?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacaktır.

Manchester United - Athletic Bilbao maçı nerede oynanacak?

Maç, İngiltere'nin Manchester kentindeki Old Trafford Stadyumu'nda oynanacaktır.

Kaynak: HABER MERKEZİ