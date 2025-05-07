Manchester United ile Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 8 Mayıs'ta karşılaşıyor. Maç TRT 1 ekranlarında saat 22:00'de şifresiz yayınlanacak.
08 Mayıs 2025 Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselme mücadelesi veren Manchester United, yarı finalin ilk ayağında Athletic Bilbao'yu konuk ediyor. Karşılaşma, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü, İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.
Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Ligi yarı final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
|Maç
|Yayın Kanalı
|Yayın Saati
|Yayın Şekli
|Manchester United - Athletic Bilbao
|TRT 1
|22:00
|Şifresiz
TRT 1 frekans ve platform bilgileri
TRT 1 kanalı, aşağıdaki platformlar üzerinden şifresiz şekilde izlenebilmektedir:
-
Digiturk: Kanal 23
-
D Smart: Kanal 26
-
Kablo TV: Kanal 22
-
Tivibu: Kanal 22
-
Turkcell TV+: Kanal 21
-
Fil Box: Kanal 20
-
Vodafone TV: Kanal 21
-
Türksat Uydu: TRT 1 frekansları üzerinden
Manchester United - Athletic Bilbao maçı hangi gün?
Bu önemli mücadele, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacaktır.
Manchester United - Athletic Bilbao maçı saat kaçta?
Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacaktır.
Manchester United - Athletic Bilbao maçı nerede oynanacak?
Maç, İngiltere'nin Manchester kentindeki Old Trafford Stadyumu'nda oynanacaktır.