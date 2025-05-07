Bodo Glimt ile Tottenham, 8 Mayıs'ta UEFA Avrupa Ligi Yarı Final maçında karşılaşıyor. Mücadele saat 22:00'de TRT Spor ve İçtimai TV'den yayınlanacak.

08 Mayıs 2025 Bodo Glimt - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde finale giden yolda önemli bir karşılaşma sahne alıyor. Bodo Glimt, kendi sahasında Tottenham Hotspur'u konuk ediyor. Yarı final ilk ayağı olan bu mücadele, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü Norveç'in Aspmyra Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Türkiye saatiyle 22:00'de başlayacak.

Bodo Glimt - Tottenham maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, TRT Spor ve İçtimai TV kanallarından canlı yayınla ekranlara gelecek.

Maç Yayın Kanalı Yayın Saati Yayın Şekli
Bodo Glimt - Tottenham TRT Spor 22:00 Şifresiz
Bodo Glimt - Tottenham İçtimai TV 22:00 Şifreli

TRT Spor frekans ve platform bilgileri

TRT Spor, aşağıdaki platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir:

  • Digiturk: Kanal 86

  • D-Smart: Kanal 86

  • Tivibu: Kanal 85

  • Kablo TV: Kanal 133

  • Turkcell TV+: Kanal 70

  • Türksat Uydu: TRT Spor frekansları üzerinden

İçtimai TV frekans ve yayın bilgileri

İçtimai TV, şifreli yayın yapan Azerbaycan merkezli bir kanaldır:

  • Uydu: Azerspace 46E

  • Yayın: Şifreli

  • Platform: Web, uydu alıcıları

Bodo Glimt - Tottenham maçı hangi gün?

Maç, 08 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacaktır.

Bodo Glimt - Tottenham maçı saat kaçta başlayacak?

Mücadele, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacaktır.

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Bodo Glimt - Tottenham maçı nerede oynanacak?

Karşılaşma, Norveç'in Bodo şehrinde bulunan Aspmyra Stadyumu'nda oynanacaktır.

Kaynak: HABER MERKEZİ