Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla bazı iPhone ve Android modellerinde destek sunmayacağını duyurdu. Meta tarafından yapılan açıklamada, bu durumun hem iPhone hem de Android kullanıcılarını etkileyeceği belirtildi. Özellikle, eski iPhone modelleri için bu değişiklik önemli bir sorun teşkil ediyor.

Hangi iPhone modelleri etkilenecek?

WhatsApp, yazılım güncellemeleri için gerekli yeni gereksinimleri karşılamayan toplam 19 cihazın destek dışı bırakılacağını açıkladı. Bu cihazlar arasında dikkat çeken modeller şunlardır:

Nesil iPhone SE

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Bu iPhone modellerinin kullanıcıları, uygulamanın 1 Ekim tarihinden sonra çalışmayacağını öğrendiklerinde şok oldular. Bu durum, birçok kullanıcı için ciddi bir değişiklik anlamına geliyor; zira hala aktif olarak bu cihazları kullanan pek çok kişi var.

Android kullanıcıları da etkilenecek

Android tarafında da benzer bir durum söz konusu. Samsung, Huawei, Lenovo, Sony ve Motorola gibi markalara ait birçok model de WhatsApp desteğinden mahrum kalacak. Özellikle şu cihazlar dikkat çekiyor:

Samsung: Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2

Galaxy Ace Plus, Galaxy Core, Galaxy Express 2 Huawei: Ascend P6 S, Ascend Y625

Ascend P6 S, Ascend Y625 Lenovo: A820

A820 Sony: Xperia Z1

Xperia Z1 Motorola: Moto G

Bu telefonlar, yeni yazılım güncellemeleri ile uyumlu olmadıkları için WhatsApp kullanılamayacak. Kullanıcıların, bu tarihten önce cihazlarını güncellemeleri veya uyumlu yeni bir modele geçmeleri gerekecek.

Kullanıcılar ne yapmalı?

WhatsApp’ın bu kararı, eski telefonları kullananlar için bir uyarı niteliğinde. Kullanıcıların, uygulamayı kullanmaya devam edebilmesi için cihazlarını güncellemeleri ya da yeni bir model almaları şart. Özellikle iPhone kullanıcıları için, eski cihazların güncellemeleriyle birlikte uygulamayı kullanamayacak olmaları, önemli bir handikap oluşturuyor.