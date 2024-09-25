Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi’nde takımların şampiyonluk kazanma ihtimallerini açıkladı. Listenin zirvesinde %10'luk şampiyonluk olasılığı ile Porto yer alırken, Tottenham Hotspur ve Roma %9'luk oranla ilk sıraları paylaştı. Türk takımları arasında ise Galatasaray %5'lik şampiyonluk şansı ile 8. sırada kendine yer buldu.
Verilere göre şampiyonluk ihtimalleri en yüksek olan ilk 10 takım şu şekilde sıralandı:
- Porto – %10
- Tottenham Hotspur – %9
- Roma – %9
- Manchester United – %8
- Athletic Bilbao – %7
- Lazio – %7
- Slavia Prag – %6
- Galatasaray – %5
- Real Sociedad – %4
- Eintracht Frankfurt – %4
Diğer Türk takımlarından Fenerbahçe, %3 şampiyonluk şansı ile 13. sırada yer alırken, Beşiktaş ise %0.3’lük şampiyonluk ihtimali ile 31. sırada bulunuyor.
Editör: Engin Keskin