Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi’nde takımların şampiyonluk kazanma ihtimallerini açıkladı. Listenin zirvesinde %10'luk şampiyonluk olasılığı ile Porto yer alırken, Tottenham Hotspur ve Roma %9'luk oranla ilk sıraları paylaştı. Türk takımları arasında ise Galatasaray %5'lik şampiyonluk şansı ile 8. sırada kendine yer buldu.

Verilere göre şampiyonluk ihtimalleri en yüksek olan ilk 10 takım şu şekilde sıralandı:

Porto – %10 Tottenham Hotspur – %9 Roma – %9 Manchester United – %8 Athletic Bilbao – %7 Lazio – %7 Slavia Prag – %6 Galatasaray – %5 Real Sociedad – %4 Eintracht Frankfurt – %4

Diğer Türk takımlarından Fenerbahçe, %3 şampiyonluk şansı ile 13. sırada yer alırken, Beşiktaş ise %0.3’lük şampiyonluk ihtimali ile 31. sırada bulunuyor.