Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi’nde takımların şampiyonluk kazanma ihtimallerini açıkladı. Listenin zirvesinde %10'luk şampiyonluk olasılığı ile Porto yer alırken, Tottenham Hotspur ve Roma %9'luk oranla ilk sıraları paylaştı. Türk takımları arasında ise Galatasaray %5'lik şampiyonluk şansı ile 8. sırada kendine yer buldu.

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Verilere göre şampiyonluk ihtimalleri en yüksek olan ilk 10 takım şu şekilde sıralandı:

  1. Porto – %10
  2. Tottenham Hotspur – %9
  3. Roma – %9
  4. Manchester United – %8
  5. Athletic Bilbao – %7
  6. Lazio – %7
  7. Slavia Prag – %6
  8. Galatasaray – %5
  9. Real Sociedad – %4
  10. Eintracht Frankfurt – %4

Diğer Türk takımlarından Fenerbahçe, %3 şampiyonluk şansı ile 13. sırada yer alırken, Beşiktaş ise %0.3’lük şampiyonluk ihtimali ile 31. sırada bulunuyor.

Editör: Engin Keskin