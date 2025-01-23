UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları tamamlandı. Günün en dikkat çeken sonuçları Real Madrid’in Salzburg’u 5-1’lik skorla geçmesi ve Paris Saint-Germain’in Manchester City’yi 4-2 yenerek müthiş bir geri dönüş yapması oldu. Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’in galibiyetinde 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Devler Ligi'nde öne çıkan sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan 9 maçla birlikte gruplarındaki son maçlar oynandı. İşte günün sonuçları:

Leipzig (Almanya) - Sporting (Portekiz): 2-1

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Brest (Fransa): 2-0

Real Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya): 5-1

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester City (İngiltere): 4-2

Sparta Prag (Çekya) - Inter (İtalya): 0-1

Arsenal (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-0

Celtic (İskoçya) - Young Boys (İsviçre): 1-0

Feyenoord (Hollanda) - Bayern Münih (Almanya): 3-0

Milan (İtalya) - Girona (İspanya): 1-0

Liverpool ve Barcelona son 16'ya yükseldi

Bu hafta sonunda Liverpool ve Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adlarını doğrudan son 16 turuna yazdırdı. 7 maçta 7 galibiyetle puan tablosunun zirvesine oturan Liverpool, gruptan lider çıkmayı başardı. 18 puanla Barcelona ise ikinci sırada yer alarak son 16’ya adını yazdıran bir diğer takım oldu.