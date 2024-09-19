2024-25 sezonu UEFA ülke puanı sıralamasında, Türkiye’nin 9. sıradan 10. sıraya gerilemesi devam ediyor. Türkiye, Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarının ardından Çekya’nın temsilcisi Sparta Prag’ın elde ettiği galibiyet ile birlikte puan farkının açılmasıyla 10. sıraya düştü.

Sparta Prag’ın Şampiyonlar Ligi’nde Salzburg’u 3-0 mağlup etmesi, Çekya’nın UEFA ülke puanını 39.250’ye yükseltti ve Türkiye ile aradaki farkı 3.15 puana çıkardı. Türkiye, Avrupa’da yoluna dört takımla devam ederken, temsilcilerimizin performansları UEFA ülke puanı sıralamasında belirleyici rol oynayacak.

Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması:

İngiltere: 90.017 İtalya: 79.731 İspanya: 74.561 Almanya: 72.410 Fransa: 59.379 Hollanda: 54.900 Portekiz: 51.016 Belçika: 44.600 Çekya: 39.250 Türkiye: 36.100

Bu sıralamada, Avrupa’da mücadele eden Türk takımlarının ilerlemesi büyük önem taşıyor. Türk temsilcilerinin Avrupa’daki başarıları, Türkiye’nin UEFA sıralamasında tekrar yükselmesine katkı sağlayabilir.