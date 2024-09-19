19 Eylül 2024 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararlarıyla, Türkiye'de birçok ilin valisi değişti. Kırklareli'nin yeni valisi olarak atanan Uğur Turan, uzun yıllara dayanan kamu hizmeti deneyimiyle dikkat çekiyor. Peki, Uğur Turan kimdir, hangi görevlerde bulundu ve yeni görevi hakkında neler biliyoruz?

Uğur Turan’ın eğitim ve meslek hayatı

1968 yılında Giresun'un Yağlıdere ilçesinde dünyaya gelen Uğur Turan, 1985 yılında Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Kamu yönetimi alanındaki eğitimini, İngiltere'de 8 aylık dil öğrenimiyle pekiştirdi. Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamladıktan sonra, Sivas-Ulaş Kaymakamlığına atandı ve burada görevine başladı.

Kariyerinde öne çıkan görevler

Uğur Turan, Tokat-Almus, Edirne-Meriç, Diyarbakır-Hazro, Trabzon-Yomra, Ordu-Perşembe, Tokat-Niksar, Gaziantep-Şahinbey, Kütahya Vali Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Yomra Kaymakamlığı sırasında “Yılın İdarecisi” ödülünü kazandı. İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda Şube Müdürü ve APK Kurul Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. Ayrıca, Başakşehir Kaymakamlığı sırasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından “Başarı Belgesi” ile taltif edildi.

Son görevi ve atama

Uğur Turan, 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Bursa Gemlik Kaymakamlığı'na atanmıştı ve 2 Ağustos 2024'ten itibaren bu görevde bulunuyordu. Ancak, 19 Eylül 2024 itibarıyla yapılan atamalar doğrultusunda Kırklareli Valisi olarak görevlendirildi.

Kişisel hayatı

Evli ve bir çocuk babası olan Uğur Turan’ın eşi Nihal Turan’dır. Eğitim ve mesleki başarılarıyla dikkat çeken Turan, pek çok ulusal ve yerel ödüle layık görülmüştür.