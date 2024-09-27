UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin ilk hafta maçlarının ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi. Galatasaray, PAOK'u mağlup ederken, Fenerbahçe ise Union Saint Gilloise’yi yenerek ülke puanına katkı sağladı. Beşiktaş ise Ajax karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle puan katkısı yapamadı.

Türkiye, bu galibiyetlerle UEFA Ülke Puanı sıralamasında toplam 36.900 puanla 10. sırada yer aldı. En büyük rakiplerimizden biri olan Çekya, bu sezon şu ana kadar 6.300 puan topladı ve 39.850 puanla 9. sırada bulunuyor.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması:

İngiltere: 90.589 İtalya: 80.356 İspanya: 74.989 Almanya: 73.035 Fransa: 60.379 Hollanda: 55.733 Portekiz: 51.416 Belçika: 45.000 Çekya: 39.850 Türkiye: 36.900

Türkiye'nin Avrupa’daki temsilcilerinin elde edecekleri sonuçlar, 2024-25 sezonu için ülke puanını belirlemeye devam edecek. Çekya ile aramızdaki farkı kapatmak için daha fazla galibiyete ihtiyacımız var.