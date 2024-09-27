27 Eylül 2024 itibarıyla, dolar 34.1750 TL’den alınıp 34.1843 TL’ye satılıyor. Dolar, bir önceki güne göre %0.09 oranında bir yükseliş gösterdi. Euro ise 38.1801 TL’den alınıp 38.2058 TL’ye satılıyor ve düne göre %0.07 oranında hafif bir düşüş yaşadı. Sterlin ise 45.7505 TL alış, 45.7938 TL satış fiyatıyla işlem görmekte.

Döviz Kuru Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat USD/TRY 34.1750 34.1843 +0.09 09:30 EUR/TRY 38.1801 38.2058 -0.07 09:30 GBP/TRY 45.7505 45.7938 -0.26 09:30

Aylık ve yıllık performans incelemesi

Dolar : Eylül ayının başına kıyasla dolar, 0.11 TL artarak %0.32 değer kazandı. 2024 yılbaşına göre ise 29.7714 TL olan değeri %14.82 artışla 34.1840 TL’ye yükseldi. Son bir yıllık süreçte dolar %25.67 oranında değer kazandı. Altın fiyatları sınırları zorluyor: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? - 27 Eylül 2024

Euro : Eylül başından bu yana 0.58 TL artışla %1.53 değer kazanan euro, 2024 yılbaşından bu yana %17.40 oranında yükseldi. Son bir yılda ise %33.71 oranında değer kazanarak 38.2217 TL seviyesine ulaştı.

Sterlin: Eylül başına göre 1.05 TL artışla %2.35 oranında yükselen sterlin, yılbaşına kıyasla %21.28 değer kazandı. Son bir yılda ise %38.42 artış göstererek 45.7906 TL seviyesine ulaştı.

Döviz piyasalarında beklentiler

Dolar ve euro, küresel gelişmeler ve iç piyasadaki ekonomik dinamiklere bağlı olarak dalgalanmalar yaşamaya devam ediyor. Uzmanlar, yatırımcıların döviz kurlarını yakından takip etmeleri ve ani fiyat değişimlerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor.

Döviz kurlarındaki güncel hareketler, özellikle dolar ve euro bazında Türkiye piyasalarında dikkatle takip edilmekte. Küresel ve yerel gelişmeler, döviz kurlarındaki yönelimi belirlerken, uzun vadede yatırımcıların döviz dalgalanmalarına karşı stratejik adımlar atmaları önem arz ediyor.