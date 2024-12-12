Ufc 311 Için Geri Sayım Başladı! Ufc 311 Ne Zaman Başlayacak

UFC, 2025 yılına unutulmaz bir etkinlik ile girmeye hazırlanıyor. MMA severler, 19 Ocak 2025’te ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Intuit Dome stadyumunda yapılacak olan UFC 311 etkinliği için geri sayımı başlattı. Etkinlik, yalnızca bir kemer mücadelesiyle sınırlı kalmayacak; aynı gece iki kemer mücadelesi birden izleyicilerle buluşacak.

Makhachev vs Tsarukyan Rövanşı UFC 311'in ana etkinliği, hafif sıklet kemerini savunmaya çalışan Islam Makhachev’in Arman Tsarukyan ile yapacağı rövanş maçı olacak. Makhachev, 2019'da Tsarukyan’ı yenmişti ve bu kez ikili ikinci kez karşı karşıya gelecek. Makhachev, unvanını son yıllarda başarıyla savunarak hafif sıkletin en güçlü dövüşçülerinden biri haline geldi.

UFC 311 takvimi: Ana Kart

Hafif Sıklet: Islam Makhachev (26-1) vs Arman Tsarukyan (22-3)

Horoz Sıklet: Merab Dvalishvili (18-4) vs Umar Nurmagomedov (18-0)

Hafif Sıklet: Beneil Dariush (22-6-1) vs Renato Moicano (20-5-1)

Yarı Ağır Sıklet: Jiří Procházka (30-5-1) vs Jamahal Hill (12-2-0, 1NC)

Orta Sıklet: Kevin Holland (26-12-0, 1NC) vs Reinier de Ridder (18-2-0)

Ön Eleme Kartı

Yarı Ağır Sıklet: Johnny Walker (21-9-0, 1NC) vs Bogdan Guskov (16-3-0)

Horoz Sıklet: Payton Talbott (9-0-0) vs Raoni Barcelos (18-5-0)

Ağır Sıklet: Jailton Almeida (21-3-0) vs Sergey Spivak (17-4-0)

Orta Sıklet: Zachary Reese (8-1-0) vs Sedriques Dumas (10-2-0)

Hafif Sıklet: Grant Dawson (22-2-1) vs Carlos Diego Ferreira (19-5-0)

Kadınlar Horoz Sıklet: Karol Rosa (18-6-0) vs Ailin Perez (11-2-0)