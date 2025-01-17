Dövüş heyecanını doruklarda yaşamak için geri sayım başladı! 19 Ocak Pazar sabahı, Intuit Dome, Inglewood, ABD'de gerçekleşecek UFC 311, unutulmaz bir gece vaat ediyor. Hafif sıklet kemer maçı Islam Makhachev ile Arman Tsarukyan arasında geçecek, horoz sıklette ise Merab Dvalishvili ile Umar Nurmagomedov kemer için karşı karşıya geliyor.

Hafif Sıklet Kemer Maçı: Islam Makhachev vs Arman Tsarukyan

Dünya çapında heyecanla beklenen hafif sıklet kemer maçı için octagon yeniden alev alıyor! Islam Makhachev, UFC’nin en dominant dövüşçülerinden biri olarak kemerini korumaya çalışırken, genç ve yükselen yıldız Arman Tsarukyan bu tarihi karşılaşmada Makhachev’i alt ederek şampiyonluk tacını kazanmak için var gücüyle savaşacak! Makhachev’in stratejik dövüş tarzı ve güçlü yer kontrolü karşısında Tsarukyan’ın agresif dövüş stili ve muazzam dövüşçülük becerileri, bu maçı başından sonuna kadar nefes kesici kılacak.



Horoz Sıklet Kemer Maçı: Merab Dvalishvili vs Umar Nurmagomedov

UFC’nin horoz sıklet kategorisinde iki dev isim kozlarını paylaşmak üzere karşı karşıya geliyor! Merab Dvalishvili ve Umar Nurmagomedov, oktagondaki yeteneklerini en üst seviyeye taşıyarak bu unutulmaz karşılaşmayı yaratmaya hazırlanıyor. Dvalishvili, müthiş hız ve dayanıklılığıyla tanınırken, yüksek tempolu dövüş tarzı ile rakiplerinin nefes almasına izin vermezken, Umar Nurmagomedov ise su gibi akıcı ve teknik dövüş tarzıyla tanınıyor. Nurmagomedov ailesinin gururu olan Umar, tarihine altın harflerle ismini yazdırmaya çalışırken Dvalishvili’nin agresif ve stratejik tarzı bu savaşın kaderini belirleyecek.

Ana Kart:

Hafif Sıklet – Ana Etkinlik:

İslam Makhachev (26-1) vs Arman Tsarukyan (22-3)

Tarih: 19 Ocak 2025, Pazartesi, 06:00 (Türkiye Saati)

İslam Makhachev (26-1) vs Arman Tsarukyan (22-3) Tarih: 19 Ocak 2025, Pazartesi, 06:00 (Türkiye Saati) Horoz Sıklet – Yan Etkinlik:

Merab Dvalishvili (18-4) vs Umar Nurmagomedov (18-0)

Tarih: 19 Ocak 2025, Pazartesi, 06:00 (Türkiye Saati)

Merab Dvalishvili (18-4) vs Umar Nurmagomedov (18-0) Tarih: 19 Ocak 2025, Pazartesi, 06:00 (Türkiye Saati) Hafif Sıklet:

Beneil Dariush (22-6-1) vs Renato Moicano (20-5-1)

Tarih: 19 Ocak 2025, Pazartesi, 06:00 (Türkiye Saati)

Beneil Dariush (22-6-1) vs Renato Moicano (20-5-1) Tarih: 19 Ocak 2025, Pazartesi, 06:00 (Türkiye Saati) Yarı Ağır Sıklet:

Jiří Procházka (30-5-1) vs Jamahal Hill (12-2-0, 1NC)

Tarih: 19 Ocak 2025, Pazartesi, 06:00 (Türkiye Saati)

Jiří Procházka (30-5-1) vs Jamahal Hill (12-2-0, 1NC) Tarih: 19 Ocak 2025, Pazartesi, 06:00 (Türkiye Saati) Orta Sıklet:

Kevin Holland (26-12-0, 1NC) vs Reinier de Ridder (18-2-0)

Tarih: 19 Ocak 2025, Pazartesi, 06:00 (Türkiye Saati)

Ön Eleme Kartı:

Yarı Ağır Sıklet:

Johnny Walker (21-9-0, 1NC) vs Bogdan Guskov (16-3-0)



Johnny Walker (21-9-0, 1NC) vs Bogdan Guskov (16-3-0) Horoz Sıklet:

Payton Talbott (9-0-0) vs Raoni Barcelos (18-5-0)



Payton Talbott (9-0-0) vs Raoni Barcelos (18-5-0) Ağır Sıklet:

Jailton Almeida (21-3-0) vs Sergey Spivak (17-4-0)



Jailton Almeida (21-3-0) vs Sergey Spivak (17-4-0) Orta Sıklet:

Zachary Reese (8-1-0) vs Sedriques Dumas (10-2-0)



Zachary Reese (8-1-0) vs Sedriques Dumas (10-2-0) Hafif Sıklet:

Grant Dawson (22-2-1) vs Carlos Diego Ferreira (19-5-0)



Grant Dawson (22-2-1) vs Carlos Diego Ferreira (19-5-0) Kadınlar Horoz Sıklet:

Karol Rosa (18-6-0) vs Ailin Perez (11-2-0)



Karol Rosa (18-6-0) vs Ailin Perez (11-2-0) Horoz Sıklet:

Rinya Nakamura (9-0-0) vs Muin Gafurov (19-6-0)



Rinya Nakamura (9-0-0) vs Muin Gafurov (19-6-0) Horoz Sıklet:

Ricky Turcios (13-4-0) vs Benardo Sopaj (11-3-0)



Ricky Turcios (13-4-0) vs Benardo Sopaj (11-3-0) Sinek Sıklet:

Tagir Ulanbekov (15-2-0) vs Clayton Carpenter (8-0-0)



Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dövüşseverler bu müthiş mücadeleleri 19 Ocak Pazar günü, sabah 6:00 (GMT+3) itibarıyla Intuit Dome, Inglewood, ABD’den canlı yayınla S Sport Plus’ta izleyebilecek!