BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü'ne geçici olarak Sigrid Kaag'ı atadı. Kaag, aynı zamanda BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörlüğü görevini de sürdürecek.

Kaag, Orta Doğu'daki zorlu göreve atandı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülük Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Guterres, daha önce bu görevi yürüten Tor Wennesland’a teşekkürlerini iletti. Sigrid Kaag’ın, Orta Doğu’da barış süreçlerini daha da ileriye taşıması bekleniyor.

Daha önce Hollanda hükümetinde önemli görevler üstlenen Kaag, BM sisteminde de kıdemli görevlerde bulunmuştu. Kaag, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça dillerine hakim.