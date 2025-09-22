Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan oyuncu Ufuk Özkan, sosyal medyada yayılan intihara teşebbüs ettiği iddialarına yanıt verdi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır ilaçlar kullandığını belirten Özkan, yaşanan süreci ve sağlık durumunu detaylı şekilde anlattı.

İddialara sert yanıt

Ufuk Özkan, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, “Ne oğlumu ne yapımcımı ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak bir adam değilim” diyerek hakkındaki haberleri yalanladı. Özkan, sosyal medyada çıkan haberleri “vicdansız ve doğruluğu kontrol edilmemiş” olarak nitelendirdi.

Hastaneye kaldırılma sebebi

Oyuncu, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle dört ağır ilaç kullandığını ve ilaçları yanlış zamanlarda aldığı için ilaç zehirlenmesi yaşadığını açıkladı:

“İlaçlarımı 12 saatte almam gerekirken 8 saat sonra aldım. Mide bulantısı ve yüz lekeleri oluşunca ambulans çağırdım ve hastaneye kaldırıldım. Yoğun bakıma alınmam sadece tedbir amaçlıydı.”

Oğlu ve eski eş ile iletişim

Özkan, yaşanan haberlerin 17 yaşındaki oğlu üzerinde olumsuz etkisi olduğunu belirtti. “Oğlum iki gün kimseyle konuşmadı, odasına kapandı. Ona sosyal medyadaki dedikodulara aldırmamasını söyledim. Eski eşim de durumu yakından takip ediyor ve endişeliydi” dedi.

Karaciğer sağlığı ve nakil süreci

Karaciğer rahatsızlığının tedavi sürecini de paylaşan Özkan, “Doktorum şimdiki durumumda nakile gerek olmadığını söyledi. Değerlerim çok iyi, belki nakil hiç gerek olmayacak. İki donör adayı arkadaşım var ve destek vermek istiyor” açıklamasında bulundu.

Tiyatro ve iş hayatına devam

Oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tiyatro oyunları ile işlerine devam ettiğini vurguladı:

“Hayatta yapacağım çok iş var. En korktuğum şey, birini yarı yolda bırakmaktır. Başta oğlum olmak üzere ne yapımcımı ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakmam. Her şey yolunda, çok şükür.”