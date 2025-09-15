İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 14’ü çocuk 33 düzensiz göçmen, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle göçmenler kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Lastik botta can pazarı
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Karaburun açıklarında lastik bottaki düzensiz göçmenler, motor arızası nedeniyle sürüklendi ve yardım çağrısında bulundu. Bölgeye hızla ekipler sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 14’ü çocuk 33 göçmeni güvenli şekilde kurtardı. Göçmenlerin sağlık durumu kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yetkililer, bölgede benzer olayların önlenmesi için denetimlerin sürdüğünü açıkladı.