Araştırmacı gazeteci yazar Uğur Mumcu, 32 yıl önce hain bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Bugün, Mumcu’nun katledilişinin yıldönümünde, Efes Selçuk’ta düzenlenen anma etkinliğine katılan birçok kişi, onun ölümünün arkasındaki gerçeğin ortaya çıkmasını talep etti. Etkinliğe katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Uğur Mumcu’nun geride bıraktığı mirası ve yazılarını vurgulayarak, “Gerçekler su yüzüne çıkmalı” dedi.

Uğur Mumcu ve diğer aydınlar anıldı

Katılımcılar, etkinlik öncesi Belediye binası önünde toplandı ve Özgürlük Anıtı’na karanfil bıraktı. Ardından, Uğur Mumcu’nun anıtına kadar yürüyen grup, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla anma etkinliğine devam etti. Etkinlikte konuşan Atatürkçü Düşünce Derneği Efes Selçuk Şubesi Başkanı Kerim Akgüneş, Uğur Mumcu’nun katledilişinin gerçeğin sesini susturma girişimi olduğunu belirtti ve Mumcu’nun yanı sıra Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy, Bahriye Üçok gibi isimlerin de anılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Ceritoğlu Sengel: "Gerçekler hâlâ bulunamadı"

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, Uğur Mumcu’nun katledilişinin üzerinden 32 yıl geçmesine rağmen suikastın aydınlatılamadığını hatırlatarak, “Bugün Uğur Mumcu’nun katledilişinin yıl dönümü. Hukuk, insan hakları ve teröre karşı çıkan bir kalemin öldürülüşünün üzerinden yıllar geçti. Ancak hâlâ arkasından adaletin tecelli etmediğini görmek büyük bir acı” dedi.

Başkan Sengel, Mumcu’nun mirası ve yazılarının toplum tarafından daha iyi anlaşılması gerektiğini ve bu konuda somut adımlar atılmasını talep etti.

Uğur Mumcu’nun mirası: Gerçekler ve adalet

Başkan Ceritoğlu Sengel, Uğur Mumcu’nun geride bıraktığı yazıların toplumsal gerçekleri ortaya koyduğunu ve bu gerçeklerin yıllar sonra hala geçerli olduğunu belirtti. Sengel, özellikle genç nesillere hitap ederek, “Gerçekler bir gün su yüzüne çıkacak” diyerek, toplumun bu konuda daha bilinçli olması gerektiğinin altını çizdi.