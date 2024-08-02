Ukrayna Stratejik Endüstriler ve Üretim Bakan Yardımcısı Anna Gvozdіar, Brave1 Precision tarafından düzenlenen bir hackathon etkinliğinde Ukrayna'nın İHA üretim kabiliyetlerini açıkladı. Gvozdіar, "Ülkemiz yılda 3 milyondan fazla drone üretme kapasitesine sahip. Ancak finansman, kritik bir faktör olmaya devam ediyor" dedi. Ukrayna hükümeti, gerekli finansmanın bir kısmını karşılayabilirken, geri kalanı uluslararası ortaklardan talep ediliyor.

Uluslararası destek ve iş birlikleri

Kanada, Ukrayna güçleri tarafından kullanılmak üzere bu İHA'ların bir kısmını satın almayı kabul etti. Ayrıca Birleşik Krallık dahil olmak üzere diğer ülkelerle görüşmeler devam ediyor. Gvozdіar, bir milyondan fazla drone üretiminin eşdeğer sayıda mühimmat gerektirdiğini belirtti ve Stratejik Endüstriler Bakanlığı'nın uygun mühimmatlarla donatılmış İHA'lar geliştirmek için çalıştığını söyledi.

Zelenskyy'den İHA'lara övgü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, insansız hava araçlarının Ukrayna'nın askeri stratejisindeki önemini vurgulayarak, "İHA'lar Rus güçlerini ve lojistiğini etkili bir şekilde hedeflemede kritik bir rol oynuyor" dedi. Ukrayna birliklerinin İHA'ları yenilikçi kullanımı ve operasyonel bağlamlarda adaptasyon yetenekleri övgüyle karşılandı.

Baykar'dan Ukrayna'ya Stratejik Fabrika

Türk insansız hava aracı üreticisi BAYKAR, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında bir fabrika kurma çalışmalarını sürdürüyor. Baykar CEO’su Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan’da düzenlenen Dünya Savunma Fuarı’nda yaptığı açıklamada, fabrikanın yaklaşık bir yıl içinde tamamlanacağını ve 500 kişinin istihdam edileceğini belirtti. Bayraktar, "Fabrika yılda 120 adet TB2 üretim kapasitesine sahip olacak" dedi ve devam eden savaşın fabrika inşası için bir engel teşkil etmediğini ekledi.

İHA üretiminde yeni bir dönem

Baykar'ın Kiev yakınlarında kuracağı fabrika, Ukrayna'nın savunma sanayisindeki üretim kapasitesini artıracak ve ülkenin İHA alanındaki stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak. Bu yatırım, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini de güçlendirecek.