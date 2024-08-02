Katz'ın açıklamaları

The Times of Israel'in aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Eli Cohen Katz, ofisi tarafından yayımlanan bir bildiride, "İsmail Haniye gibi bir katil için yas tutmada katılım ifadelerini kabul etmeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa, Türkiye'ye gidip terör örgütü Hamas'ı kucaklayan ve onun cinayet eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan ile birlikte yas tutsunlar" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Katz'ın açıklamalarına ilişkin olarak, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" dedi. Bu ifadeler, uluslararası ilişkilerdeki gerilimi artıracak bir açıklama olarak değerlendirildi.