The Wall Street Journal (WSJ), Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait ilk F-16 Fighting Falcon savaş uçağının düştüğünü bildirdi. İddiaya göre, bu olay Rus Ordusu’nun 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği büyük hava saldırısı sırasında meydana geldi. Saldırıda Rusya, 200’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze kullandı.

Saldırı sırasında Kiev’deki bir baraj dahil birçok enerji ve yakıt tesisi hedef alındı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy, Ukrayna Ordusu’nun Rusya'ya ait 127 füze ve 102 İHA’yı imha ettiğini duyurdu. Ayrıca, Zelenskyy, F-16 savaş uçaklarının Rus saldırısını püskürtmek için kullanıldığını belirtti. Amerikan kaynakları, Ukrayna’ya ait F-16 savaş uçağının büyük ihtimalle pilotaj hatası nedeniyle düştüğünü öne sürdü. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise bu konuda resmi bir açıklama yapmadı.

F-16’lar ve Ukrayna’nın hava gücü

Şu ana kadar Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne toplam 10 adet F-16 Fighting Falcon teslim edildi. Ayrıca, Hollanda, Danimarka, Norveç ve Belçika’nın Ukrayna’ya en az 79 F-16 savaş uçağı göndereceği taahhüdü verilmişti. Ukrayna, ilk F-16 uçaklarını 31 Temmuz 2024 tarihinde teslim almış ve bu uçakları gizli bir hava üssüne konuşlandırmıştı. Askeri analistler, F-16’ların çatışmada büyük bir "oyun değiştirici" etki yaratmayacağını, ancak Rus Hava Kuvvetleri’nin hava saldırılarına karşı caydırıcı bir etki sağlayabileceğini düşünüyor.