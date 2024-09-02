Rus ordusunun Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında toplam 35 füze ve 23 insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine yönelik gece boyunca gerçekleştirdiği hava saldırılarını duyurdu. Zelenskiy, "Gece boyunca Ukrayna'ya balistik füzeler de dahil olmak üzere toplam 35 füze ve 23 İHA fırlatıldı" ifadelerini kullandı.

Kiev ve çevresindeki bölgelere saldırılar gerçekleşti

Başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik hava saldırılarında Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresine ait bir cami ve İslam Kültür Merkezi'nin de zarar gördüğü belirtildi. Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki ibadethaneleri hedef aldığını vurgulayarak, "Rusya'nın manevi ve insani değerlere saygısı yok. Ukrayna halkına karşı yıkım kampanyalarına devam ediyorlar, kutsal ibadethanelerimiz bile yok edilmeye çalışılıyor," dedi.

Kiev'de yaralanan kişiler ve diğer hasarlar

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko, Kiev'e düzenlenen saldırılarda 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Ayrıca, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sumi kentine yapılan hava saldırısında bir Çocuk Sosyal ve Psikolojik Rehabilitasyon Merkezi, bir Çocuk Evi ve 6 apartmanın hedef alındığı belirtildi. İlk bilgilere göre, saldırılarda 6'sı çocuk olmak üzere toplam 18 kişinin yaralandığı ifade edildi.