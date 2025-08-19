CHP’de İzmir’de devam eden kongre süreci, Seferihisar’ın Ulamış mahallesinde yapılan mahalle delege seçimleriyle ilerledi. 210 bin üyesi bulunan İzmir İl Örgütü’nde, il başkanı Şenol Aslanoğlu’nun kooperatif soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından süreç, il başkanvekili Barış Özdemir tarafından yürütülüyor.

Bugün gerçekleştirilen seçimlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan kooperatif soruşturması kapsamında Buca Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulamış mahallesinden delege olarak seçildi.

Mahalle delege seçimleri, Kasım ayına kadar tamamlanacak ilçe ve il kongrelerinin ilk adımını oluşturuyor. CHP’deki bu süreç, partinin İzmir’deki örgütlenmesini ve önümüzdeki kongrelerdeki temsil yapısını şekillendirecek.