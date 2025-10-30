Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ‘Asrın Projesi’ olarak nitelendirilen Marmaray hattının açılış yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Marmaray hattının 29 Ekim 2013’te hizmete alındığını hatırlatarak, Cumhuriyet’in 102’nci yılında Marmaray’ın da 12 yaşına girdiğini belirtti.

Marmaray’ın İstanbul’daki toplu taşımada kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Bakan, “Asya ile Avrupa’yı sadece 4 dakikada buluşturan Marmaray, 12 yılda toplam 1 milyar 430 milyon yolcuya hizmet verdi” ifadelerini kullandı.

Günlük seferler ve tren setleri

Marmaray hattında Halkalı-Gebze arasında 148, Pendik-Ataköy arasında 139 olmak üzere toplam 287 sefer düzenleniyor. Hafta sonları ise gece ilave 10 seferle sefer sayısı 297’ye çıkıyor.

Hattın filosunda 34 adet 10 vagonlu ve 20 adet 5 vagonlu olmak üzere 54 tren seti, toplamda 440 vagon hizmet veriyor. Bu tren setleri, İstanbul’daki milyonlarca yolcunun güvenli ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlıyor.

Marmaray hattında yük taşımacılığı

Marmaray, sadece şehir içi yolcu taşımacılığıyla sınırlı kalmıyor. Hattın Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenleriyle kesintisiz geçiş imkânı sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Nisan 2020’de başlayan yük treni geçişleriyle birlikte, büyük kısmı ihracat olmak üzere toplam 1 milyon 679 bin 247 ton yük taşındığını söyledi.

Tarihe geçen özellikler

Marmaray, dünyanın en derin batırma tüp tünellerinden biri olarak da tarihe geçti. Asya ve Avrupa’yı sadece 4 dakikada birbirine bağlayan hat, İstanbul’daki toplu taşımayı büyük ölçüde rahatlatıyor ve aynı zamanda lojistik taşımacılıkta da kritik bir geçiş noktası oluşturuyor.