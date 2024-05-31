Ülkü Grup bünyesinde Menderes’te 10 bin metrekarelik alanda hizmet veren ÜLKEA, ziyaretçilerden tam not aldı.

ÜLKEA Genel Müdürü Tülin Ülkü, bir ev için ihtiyaç duyulan tüm ürünleri tek çatı altında topladıklarını belirterek, “Mobilyadan küçük ev aletlerine, beyaz eşyadan züccaciyeye, aksesuardan bahçe mobilyasına, ev tekstilinden hediyelik eşyalara, halı ve perdeden daha fazlasına kadar her ihtiyaca uygun ürünleri ÜLKEA’da avantajlı fiyatlarla sunuyoruz” dedi.

Tülin Ülkü, ÜLKEA’nın hizmetlerinin sadece bireysel tüketicilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda konut projeleri için de anahtar teslim çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Ülkü, “Yaşam alanlarını yenilemek isteyenler, hayallerini bize anlatıyor, ekiplerimiz onların arzu ettiği konsepti en kısa sürede gerçeğe dönüştürüyor. Hiçbir şey için ayrı ayrı dolaşmak zorunda değilsiniz, ÜLKEA hepsini yapıyor” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonrası kadın temsilciler, ÜLKEA’nın sunduğu geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışından oldukça etkilendiklerini belirterek, ÜLKEA'nın sektördeki öncü konumunu pekiştirdiğini dile getirdi.