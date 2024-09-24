Ulubey Başkan Veli Koçlu’dan Haber Ekspres’e Teşekkür

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, Haber Ekspres ve Ege TV Uşak Koordinatörü Alaattin Karahan’ı ağırladı. Ziyaret sırasında Koçlu, Ulubey halkına doğalgazın bir-iki ay içinde geleceği müjdesini verdi.

Ulubey’e doğalgaz geliyor

Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, Haber Ekspres ve Ege TV Uşak Koordinatörü Alaattin Karahan’ı misafir ederek belediyenin son dönem çalışmalarını anlattı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Koçlu, “Bölgenin gazetesi ve televizyonu olarak sesimizi ve faaliyetlerimizi duyurduğunuz için sizlere teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Doğalgaz müjdesi

Koçlu, ilçede doğalgaz altyapı çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, Ulubey halkına doğalgazın bir-iki ay içinde ulaştırılacağını müjdeledi. Bu gelişme, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Doğa ve tarih turizmi vurgusu

Ziyaret sırasında Ulubey’in turizm potansiyeline de dikkat çeken Başkan Koçlu, ilçenin doğa ve tarih turizmi açısından zengin bir bölge olduğunu belirtti. İlçeye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırladıklarını vurgulayan Koçlu, turizm alanında yaptıkları çalışmalarla Ulubey’i daha fazla tanıtmayı hedeflediklerini ifade etti.

Koçlu, bölge medyasının desteğiyle Ulubey’in turizm, altyapı ve diğer belediye hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştığını belirtti. Ziyaretin ardından, medya aracılığıyla hem yerel hem de bölgesel anlamda belediye çalışmalarının kamuoyuyla paylaşılmasının önemine dikkat çekti.